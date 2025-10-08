Trabzon Diken Üstünde! Halk Tedirgin, Evleri Kokarca Bastı, ‘Kıtlığa Az Kaldı’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Karadeniz'de, 'kahverengi kokarca' adlı istilacı tür tarım ve yerleşim alanlarında ciddi sıkıntıya yol açıyor. 300'den fazla bitki türünde beslenen ve bitkilerin köklerine zarar veren bu böcek, soğuk mevsim yaklaştığında sıcak mekân arayışına giriyor; bunun sonucu olarak da özellikle Trabzon’da çok sayıda konut böceklerin istilasına uğradı. Halkın tepkisi artarken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi evlerde ve çevrelerde biyosidal ilaçlama çalışmaları yürüttü.

NEDEN BİNALARA GİRİYORLAR?

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gürsel Çakıroğlu'nun açıklaması şu şekilde: “Kahverengi kokarca, uzun soluklu bir mücadele gerektiriyor. Son dönemde evlere yoğun halde saldırısı oldu. Kışlağa geçiş döneminde, kışı geçireceği sıcak bir ortam ve yüzey arıyor. Bu yüzden havaların bir anda soğumasıyla beraber de kışı geçirmek için binalara geçiş yapıyor. Biz Tarım İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte 9 ilçede, 9 ekiple birlikte biyosidal ilaçlama yapıyoruz. 2024 yılında 10 bin, 2025 yılında 62 bin civarında samuray arısı salımı yapıldı. Tarım arazilerinde 550 litre kimyasal mücadele de yapıldı. Vatandaşa da büyük görev düşüyor. Kendisi bina içerisinde ilaçlama yapmalıdır ve bize yardımcı olmaları gerekiyor. Bu büyük bir önem taşıyor. Tuğlayı, ahşabı ve çatı aralarını tercih etmesindeki sebep; kışı sıcakta geçirmektedir.”

Trabzon'da kahverengi kokarca evleri istila etti

Ayrıca Çakıroğlu vatandaşları elle müdahaleye karşı uyardı. Çakıroğlu, “Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, hassas ciltlere sahip insanların eliyle kokarcayı ezmeye çalıştığı zaman alerjik reaksiyon gösterebileceği konusunda vatandaşın duyarlı olması yönündedir. Elinizle değil de farklı yöntemlerle öldürmeniz gerekir. Bu konuda mutlaka birebir elinizle ezmeniz yanlıştır. Hassas cildiniz varsa reaksiyon gösterebilir. Kokusundan rahatsız olabilirsiniz. Kokarca, ağız yapısı olarak ısırıcı bir yapıya sahip olmadığı için farklı bir etki göstermez" şeklinde konuştu.

'EVİN İÇERİSİNE BİLE GİRİYORLAR'

Ev ve bahçelerine kadar giren kokarcalar nedeniyle bölgede yaşam kalitesi düştü. İnsanlar dışarıda oturamıyor, pencerelerini açamıyor; tarım ürünleri zarar görüyor.

Şenay Şimşek durumu, "Hafta sonu için köye gelmiştik. Kokarcalar yüzünden kapıları ve camları açamadık. Kapının önünde dahi oturamadık. Vurarak öldürdük, kimisini süpürge makinesiyle çektik. Buna bir çare bulunmalı. Bütün gün yemek yiyemedim. Çok kötü kokuyorlar. Sinekliklerin aralarına girip, konuşlanıyorlar. Bu sene çok şaşkınız. Evin içerisine bile giriyorlar. Nereye dokunsam kokarca çıkıyor" sözleriyle anlattı.

Trabzon'da kahverengi kokarca evleri istila etti

'KITLIĞA AZ KALDI' DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Mukaddes Şimşek de yaşadığı sağlık sorunlarını ve üretimdeki kayıpları şöyle dile getirdi: “Balkonda otururken dizime kokarca kondu. Ben de vurarak ezdim. Elimi yıkadım ama enfeksiyon hastasıyım. Bir süre sonra başım dönmeye başladı. Ne yaptıysam çare bulamadım. Ambulansla hastaneye gittim. Şekerim çıkmış. Bana, 'Kokarcadan dolayı zehirlenmişsin' dediler. Eve ilaç sıktık ama bir faydası yok. Kızımı da kokarca ısırdı. Vücudu kabardı. Alerjisi vardı, o da etkilendi. İçinden pis bir koku çıkıyor. 2 sene oldu fındık, biber, fasulye hiçbir şey tarlamda yetişmiyor. Para vererek fasulye aldım. Arı saldık dediler; ama kokarcalar gitmedi. Buna bir çare bulsunlar. Kıtlığa az kaldı, kokarca yüzünden bahçem boş duruyor.”

Trabzon'da kahverengi kokarca evleri istila etti

'FINDIĞIMIZ, BİBERİMİZ, DOMATESİMİZ HEP GİTTİ'

Şaziye Tanrıver bahçesindeki bitkilerin gelişemediğini ve konunun aile yaşamını etkilediğini belirtti. Tanrıver, "Bu durum çok fena. Ne yapacağımızı şaşırdık. Torunlarımız gelmek istemiyor. Korkuyorlar. Kokarcalar yüzümüzde, gözümüzde yürüyorlar. Evde durmaya tiksiniyoruz. Ne kadar çaba versek de öldüremiyoruz. Fındığımız, biberimiz, domatesimiz hep gitti. Kokusu zehir gibi. Öldürünce yaydığı koku yüzünden odada durulmuyor” dedi.

Necati Tanrıver ise hasarın ve rahatsızlığın büyüklüğünü vurgulayarak, " Kokarca, arazilerden evlere saldırdı. Bir haftadır da gerçekten bizi rahatsız etti. Herkes evden kaçıyor. Evimizin içini, bahçelerimizi bastı. Baya etkilendik. Ne fasulye yiyebildik ne de fındık. Buna acilen bir çözüm gelsin istiyoruz. Sabaha kadar kokarcaları öldürüyoruz. Çamaşır bile asamıyor, balkonlara çıkamıyoruz” dedi.

Kaynak: DHA