İngiltere'de aylardır sırt ağrısı çeken adam, felaketi yaşadı. Rektum kanseri teşhisi konulan adam, 2 ay sonra hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Masum Sandığı Sırt Ağrısı Felaketi Oldu, Meğer Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş
Sırtındaki ağrıyı sıradan bir şikayet gibi gören kişinin aslında kanser olduğu ortaya çıktı. Vücutta sinsice ilerleyen sırt ağrısının kanserin ilk belirtisi olduğu belirlenirken, teşhis konulduğunda hastalık 38 yaşındaki adamın vücudunu çoktan ele geçirmişti.

İngiltere’nin Cambridgeshire bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki Steve Burrows, sırt ağrılarından şikayetçi oluyordu ancak bu durumu yaşlanmaya bağlıyordu. Ağrılarının geçmesi için yoga yapan Burrows hastanede hayatının şokunu yaşadı.

Burrows’a rektum kanseri teşhisi konuldu. 38 yaşındaki adam iki ay sonra yaşamını yitirdi. Daily Mail’de yer alan haberde, Burrows’un eşi Bethan Kester yaşadığı durumu anlatırken, “Bu, tüm ailemiz için yıkıcı bir durumdu. Kanser olduğunu öğrendiğinden itibaren yalnızca bir ay geçmişti. Belinde ağrılar başladı ve yoga yaparak hafifletmeye çalışıyordu. Sonra ağrılar sürekli hâle geldi, her gün, her saat artarak devam etti” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

