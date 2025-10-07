Akciğer Kanserinden Sonra En Yaygın Olan Türe Dikkat! Az da Olsa Erkeklerde de Görülüyor

Dünyada akciğer kanserinden sonra en sık rastlanan kanser türü olan meme kanseri, erken teşhisle hem yaşam süresini uzatıyor hem de hastalığın tekrarlama riskini ciddi şekilde azaltıyor. Uzmanlar, özellikle 40 yaş üstü kadınların düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

Akciğer Kanserinden Sonra En Yaygın Olan Türe Dikkat! Az da Olsa Erkeklerde de Görülüyor
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuran Sabir Akkoyunlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her 8 kadından birinin hayatının bir döneminde meme kanseri riskiyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

"ERKEN TEŞHİS, TEDAVİ ŞANSINI ARTIRIYOR”

Meme kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, erken dönemde tanı konulan hastalarda tedavi başarısının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

“TEKRARLAMA RİSKİ AZALIYOR”

Akkoyunlu, "Tanı ne kadar erken konulursa, tedavi o kadar etkili oluyor. Aynı zamanda hastanın yaşam kalitesi korunuyor, tekrarlama riski azalıyor" dedi.

ERKEKLER DE DİKKAT ETMELİ

Kadınların 40 yaşından itibaren düzenli mamografi çektirmesi gerektiğini söyleyen Akkoyunlu, erkeklerde de nadiren görülse de meme kanseri vakalarının olduğunu belirtti. Erkeklerde memede ele gelen sertlik ya da şüpheli bir durum görüldüğünde mutlaka uzman muayenesine başvurulması gerektiğini ifade etti.

GENÇLER DE RİSK ALTINDA

PAÜ Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Gököz Doğu ise meme kanserinin sadece ileri yaş hastalığı olarak düşünülmemesi gerektiğini, genç yaşlarda da görülebildiğini vurguladı.

Ailesinde meme kanseri öyküsü bulunmasa bile 20 yaş üstü bireylerin kendi kendine muayene ve klinik kontrollerle takipte kalmasının önemine dikkat çeken Doğu, "Gençler ‘Ben gencim, sağlıklıyım’ diyerek ihmal etmemeli. Erken evrede yapılan teşhis, tedavi başarısını ve yaşam süresini ciddi ölçüde artırıyor" dedi.

Kaynak: AA

