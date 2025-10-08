Az Bilinen Hastalıkta Felç Riski! Sinsice İlerliyor Belirti Vermiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şah damarlarında (karotis arterlerde) oluşan daralma ya da tıkanıklığın inme riskini ciddi şekilde artırdığı ortaya çıktı.

Medicana Konya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hayat Gökmengil, bu durumun genellikle belirti vermeden ilerlediğini ve ani felçlere yol açabileceğini söyledi.

Belirti vermeden ilerliyor, ani felçlere yol açabilir

FELCE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Beyne kan taşıyan en önemli damarlar arasında yer alan karotis arterlerde meydana gelen tıkanıklıkların çoğunlukla ateroskleroz, yani damar iç yüzeyinde kolesterol ve yağ birikimi nedeniyle oluştuğunu belirten Dr. Gökmengil, "Bu birikintiler zamanla damarları daraltarak beyne giden kan akışını kısıtlar. Plakların koparak beyin damarlarını tıkaması ise ani felçlere neden olabilir. Bu yüzden erken teşhis ve müdahale hayati önem taşıyor" dedi.

Teşhis ve müdahale hayati önem taşıyor

SESSİZ İLERLEYEN TEHLİKE

Hastalığın genellikle sinsi bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Gökmengil, bazı uyarıcı belirtilerin ciddiye alınması gerektiğine dikkat çekti.

Yüzün bir tarafında ani uyuşma, konuşma bozukluğu, tek gözde geçici görme kaybı, baş dönmesi ve dengesizlik gibi belirtilerin, geçici iskemik atak (TIA) işareti olabileceğini söyleyen uzman hekim, bu şikayetlerin geçici bile olsa mutlaka tıbbi değerlendirmeyle incelenmesi gerektiğini kaydetti.

RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT

Yüksek tansiyon, sigara kullanımı, yüksek kolesterol, diyabet, yaşın ilerlemesi ve genetik yatkınlık gibi faktörlerin karotis arter hastalığı riskini artırdığına dikkat çeken Dr. Gökmengil, özellikle risk grubundaki kişilerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

TANI VE TEDAVİDE GELİŞMİŞ YÖNTEMLER

Hastalığın tanısında doppler ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi ve manyetik rezonans (MR) anjiyografi gibi görüntüleme tekniklerinin kullanıldığını aktaran Gökmengil, tedavi planının ise hastalığın şiddetine göre belirlendiğini söyledi. İlk aşamada ilaçlarla kan basıncı, kolesterol düzeyi ve kan pıhtılaşmasının kontrol altına alındığını belirten Gökmengil, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sigarayı bırakmanın tedavinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA