Az Bilinen Hastalıkta Felç Riski! Sinsice İlerliyor Belirti Vermiyor

Op. Dr. Hayat Gökmengil, az duyulan şah damarı hastalıklarının felç riskini artırabileceğini belirterek uyardı. Bu hastalıkların sinsice ilerlediğini belirten Gökmengil “Zamanla bu plaklar damarın iç yüzeyini daraltarak beyne giden kan akışını kısıtlar. Bazen bu plaklardan kopan parçalar beyin damarlarını tıkayarak ani felce neden olabilir” dedi.

Son Güncelleme:
Az Bilinen Hastalıkta Felç Riski! Sinsice İlerliyor Belirti Vermiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şah damarlarında (karotis arterlerde) oluşan daralma ya da tıkanıklığın inme riskini ciddi şekilde artırdığı ortaya çıktı.

Medicana Konya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hayat Gökmengil, bu durumun genellikle belirti vermeden ilerlediğini ve ani felçlere yol açabileceğini söyledi.

Az Bilinen Hastalıkta Felç Riski! Sinsice İlerliyor Belirti Vermiyor - Resim : 1
Belirti vermeden ilerliyor, ani felçlere yol açabilir

FELCE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Beyne kan taşıyan en önemli damarlar arasında yer alan karotis arterlerde meydana gelen tıkanıklıkların çoğunlukla ateroskleroz, yani damar iç yüzeyinde kolesterol ve yağ birikimi nedeniyle oluştuğunu belirten Dr. Gökmengil, "Bu birikintiler zamanla damarları daraltarak beyne giden kan akışını kısıtlar. Plakların koparak beyin damarlarını tıkaması ise ani felçlere neden olabilir. Bu yüzden erken teşhis ve müdahale hayati önem taşıyor" dedi.

Az Bilinen Hastalıkta Felç Riski! Sinsice İlerliyor Belirti Vermiyor - Resim : 2
Teşhis ve müdahale hayati önem taşıyor

SESSİZ İLERLEYEN TEHLİKE

Hastalığın genellikle sinsi bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Gökmengil, bazı uyarıcı belirtilerin ciddiye alınması gerektiğine dikkat çekti.

Yüzün bir tarafında ani uyuşma, konuşma bozukluğu, tek gözde geçici görme kaybı, baş dönmesi ve dengesizlik gibi belirtilerin, geçici iskemik atak (TIA) işareti olabileceğini söyleyen uzman hekim, bu şikayetlerin geçici bile olsa mutlaka tıbbi değerlendirmeyle incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Az Bilinen Hastalıkta Felç Riski! Sinsice İlerliyor Belirti Vermiyor - Resim : 3

RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT

Yüksek tansiyon, sigara kullanımı, yüksek kolesterol, diyabet, yaşın ilerlemesi ve genetik yatkınlık gibi faktörlerin karotis arter hastalığı riskini artırdığına dikkat çeken Dr. Gökmengil, özellikle risk grubundaki kişilerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

TANI VE TEDAVİDE GELİŞMİŞ YÖNTEMLER

Hastalığın tanısında doppler ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografi ve manyetik rezonans (MR) anjiyografi gibi görüntüleme tekniklerinin kullanıldığını aktaran Gökmengil, tedavi planının ise hastalığın şiddetine göre belirlendiğini söyledi. İlk aşamada ilaçlarla kan basıncı, kolesterol düzeyi ve kan pıhtılaşmasının kontrol altına alındığını belirten Gökmengil, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sigarayı bırakmanın tedavinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Felç
Son Güncelleme:
Malatya'da Feci Kaza! Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti Malatya'da Feci Kaza! Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Sürücülerin Canını Hiçe Saydı! Kara Yolunda Tehlikeli Hareketler Sürücülerin Canını Hiçe Saydı
Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Kasa Ağızına Kadar Parayla Dolup Taşacak: Yıldız Futbolcu Takıma Veda Ediyor Yıldız Futbolcu Takıma Veda Ediyor! Kasa Dolup Taşacak
Antalyaspor’dan Apar Topar Ayrılmıştı! Ve Emre Belözoğlu’nun Yeni Takımı Belli Oldu: Hayırlı Uğurlu Olsun Yeni Takımı Belli Oldu! Hayırlı Uğurlu Olsun
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
İrem Derici'ye Büyük Şok! Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı
Ankara'da Rüşvet Operasyonu! Gözaltılar Var Ankara'da Rüşvet Operasyonu
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın