2025 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları belli oldu. Ödül, “metal-organik çerçevelerin geliştirilmesi için" yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Susumu Kitagawa, Richard Robson ve Omar M. Yaghi'ye verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2025 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibini açıkladı. Bilim insanları Susumu Kitagawa, Richard Robson ve Omar Yaghi, "metal-organik çerçevelerin geliştirilmesi" çalışmasıyla 2025 Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı.

2025 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, periferik bağışıklık toleransı alanındaki çığır açan keşifleri nedeniyle Amerikalı bilim insanları Mary E. Brunkow ve Fred Ramsdell ile Japon bilim insanı Shimon Sakaguchi’ye layık görülmüştü. Bilim insanlarının çalışması, ağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularına saldırmasını engelleyen kritik mekanizmayı ortaya koyuyor.

2025 Nobel Fizik Ödülü, "elektrik devresinde makroskopik kuantum mekanik tünelleme ve enerji kuantizasyonunun keşfine" ilişkin çalışmalarından dolayı ABD'nin California eyaletinde çalışan İngiliz John Clarke, Fransız Michel Devoret ve ABD'li John Martinis'e verilmişti.

