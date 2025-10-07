Nobel Fizik Ödülünün Kazananları Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu.

ABD'nin California eyaletinde çalışan İngiliz John Clarke, Fransız Michel Devoret ve ABD'li John Martinis, "elektrik devresinde makroskopik kuantum mekanik tünelleme ve enerji kuantizasyonunun keşfine" ilişkin çalışmalarından dolayı bu ödüle layık görüldü.

2024 Nobel Fizik Ödülü,"yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalara" imza atan ABD'li John Hopfield ve İngiliz asıllı Kanada vatandaşı Geoffrey Hinton'a verilmişti.

