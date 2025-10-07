Nobel Fizik Ödülünün Kazananları Belli Oldu

2025 Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi açıklandı. Bilim insanları John Clarke, Michel Devoret ve John Martinis, "elektrik devresinde makroskobik kuantum mekaniksel tünelleme ve enerji kuantizasyonunun keşfi" ile 2025 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

Nobel Fizik Ödülünün Kazananları Belli Oldu
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu.

ABD'nin California eyaletinde çalışan İngiliz John Clarke, Fransız Michel Devoret ve ABD'li John Martinis, "elektrik devresinde makroskopik kuantum mekanik tünelleme ve enerji kuantizasyonunun keşfine" ilişkin çalışmalarından dolayı bu ödüle layık görüldü.

2024 Nobel Fizik Ödülü,"yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalara" imza atan ABD'li John Hopfield ve İngiliz asıllı Kanada vatandaşı Geoffrey Hinton'a verilmişti.

Beyaz Saray'da Kritik Görüşme: Netanyahu Gazze İçin Planını Açıkladı, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne Aday GösterdiBeyaz Saray'da Kritik Görüşme: Netanyahu Gazze İçin Planını Açıkladı, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne Aday GösterdiDünya
Dün Belli Olmuştu... Nobel Tıp Ödülü'nü Kazanan Bilim İnsanına UlaşılamıyorDün Belli Olmuştu... Nobel Tıp Ödülü'nü Kazanan Bilim İnsanına UlaşılamıyorGüncel

