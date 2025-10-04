Gözlemciler Şokta! Evrenin En 'Aç Gözlü' Gezegeni Keşfedildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Astronomlar, şimdiye kadar görülen en 'aç gözlü' gezegeni keşfetti. Cha 1107-7626 adı verilen bu haydut gezegenin, saniyede 6 milyar ton gaz yuttuğu belirlendi. Dünya’dan 620 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Jüpiter’in 5-10 katı kütleye sahip gökcismi, herhangi bir yıldıza bağlı olmadan uzayda başıboş dolaşıyor.

İŞTAHI 8 KAT ARTTI

Bilim insanları, gezegenin kısa süre önce çevresindeki gaz ve toz diskini akresyon süreciyle çekmeye başladığını, son bir yılda iştahının sekiz kat arttığını tespit etti. Araştırmalarda gezegenin güçlü manyetik alanı sayesinde gaz akışını yönlendirdiği ve çevresinde su buharı izlerine rastlandığı açıklandı. Bu özellikler, daha önce yalnızca genç yıldızlarda görülmüştü. İtalya Ulusal Astrofizik Enstitüsü’nden Dr. Victor Almendros-Abad, BBC Science Focus dergisine yaptığı açıklamada, “İnsanlar gezegenleri genelde sakin ve durağan dünyalar olarak düşünür, ancak bu keşif bize yıldızsız, serbest halde dolaşan gezegenlerin de son derece hareketli olabileceğini gösteriyor” dedi.

'HEYECAN UYANDIRICI'

Avrupa Güney Gözlemevi’nden Dr. Amelia Bayo ise, şu yorumu yaptı: “Bir gezegenin yıldız gibi davranabilmesi hayranlık uyandırıcı. Bu keşif, evrenin erken dönemlerinde başka dünyaların nasıl görünebileceğine dair hayal gücümüzü zorluyor.”

Kaynak: Euronews