TÜİK İlk Kez Ölçtü! Türkiye’de Her 5 Kişiden 1'i Yapay Zeka Kullanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez 'Yapay Zeka İstatistikleri, 2025' bülteniyle hem bireylerin hem de girişimlerin yapay zeka kullanımına ilişkin kapsamlı verileri paylaştı. Buna göre Türkiye’de üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 19,2 oldu. Kullanım oranı en yüksek 16-24 yaş grubunda yüzde 39,4, ardından 25-34 yaş grubunda yüzde 30, 35-44 yaş grubunda yüzde 15,5 olarak kaydedildi. En düşük kullanım ise 65-74 yaş grubunda görüldü.

ERKEKLER KULLANIMDA BİR TIK ÖNDE

Cinsiyete göre dağılımda, erkeklerin yüzde 19,4’ü, kadınların ise yüzde 18,8’i yapay zeka kullandı. Eğitim seviyesine bakıldığında ise kullanım oranı yükseköğretim mezunlarında yüzde 36,1 ile zirvede yer aldı. Yapay zekayı kullanan bireylerin yüzde 79,7’si özel amaçlarla, yüzde 33,8’i mesleki, yüzde 31,4’ü örgün eğitim için kullandığını belirtti. Kadınlar eğitim amaçlı kullanımda erkeklerin üzerinde çıktı. Yapay zeka kullanmayan her 10 kişiden 6’sı, 'ihtiyaç duymadığını' gerekçe gösterdi.

GİRİŞİMLERDE KULLANIM VERİSİ

Yapay zeka teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı 2021’de yüzde 2,7 iken, 2025’te yüzde 7,5’e yükseldi. Çalışan sayısına göre en yüksek kullanım oranı 250 ve üzeri çalışanı olan işletmelerde yüzde 24,1 olarak belirlendi. 50-249 çalışanı olan girişimlerde oran yüzde 9,6, 10-49 çalışanı olanlarda yüzde 6,6 oldu. Ekonomik faaliyetlere göre yapay zekayı en çok kullanan sektör bilgi ve iletişim (yüzde 47,1) oldu. Bunu finans ve sigorta (yüzde 21,1) ile bilgisayar ve iletişim araçlarının onarımı (yüzde 15,2) izledi.

PAZARLAMA BAŞI ÇEKİYOR

Girişimlerin yapay zekayı kullanım amaçlarında ilk sırada pazarlama ve satış (yüzde 46,5) yer aldı. Ardından üretim/hizmet süreçleri (yüzde 41,1), Ar-Ge veya yenilik (yüzde 41), işletme yönetimi (yüzde 40) geldi. Muhasebe ve finans yönetiminde kullanım oranı yüzde 33,7, bilişim güvenliği için yüzde 22,6, lojistik faaliyetlerde yüzde 13,6 olarak kaydedildi. Yapay zeka kullanmadığını ancak kullanmayı düşündüğünü beyan eden girişimlerin oranı yüzde 9 oldu. Kullanılmama nedenleri arasında en yüksek oran uzmanlık eksikliği (yüzde 74,2) ve yüksek maliyetler (yüzde 67,4) olarak öne çıktı.

