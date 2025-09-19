Sırlarımız 'Görünmez' mi Olacak? Google Gizlilik Kartını Açtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapay zeka yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ancak bu yarışın gölgesinde hep aynı soru var: “Verilerimiz güvende mi?” Google, işte tam bu noktada devreye girerek VaultGemma adını verdiği yeni modelini tanıttı. Şirket, bu modeli 'gizlilik odaklı ilk yapay zeka' olarak sunuyor. VaultGemma’nın farkı, differential privacy (farklılaştırılmış gizlilik) tekniğini büyük ölçekli bir dil modelinde ilk kez sistematik olarak uygulaması. Eğitim sırasında veriye 'dijital gürültü' ekleniyor. Böylece model özel bilgileri birebir ezberleyip tekrar dışarı çıkaramıyor. Yani bir kullanıcının doğum tarihi, e-posta adresi ya da sağlık kaydı modele girse bile, VaultGemma bunu 'görmemiş' gibi davranıyor.

DEZAVANTAJI DA VAR

Elbette işin bir bedeli var: Gürültü arttıkça doğruluk düşüyor. Google ise bu dengeyi, işlem gücü ve veri miktarını artırarak kapatmaya çalıştığını söylüyor. Sonuç: VaultGemma, dev modellerin (örneğin GPT-4) seviyesine çıkamasa da benzer boyuttaki rakiplerine yakın bir performans sergiliyor. Model şimdilik 1 milyar parametreyle hafif sayılabilecek ölçekte. Açık ağırlıklı olarak yayımlanan VaultGemma, Hugging Face ve Kaggle üzerinden indirilebiliyor. Geliştiriciler deneme ve inceleme yapabiliyor, ancak Google’ın lisans koşulları kötüye kullanıma karşı sınır çiziyor.

Uzmanlara göre bu girişim, 'daha fazla veri – daha fazla risk' ikilemini kırmak için önemli bir adım. Henüz en güçlü modellerin yerini alacak kadar değil ama özellikle sağlık, finans, eğitim gibi hassas alanlarda yeni bir standart oluşturabilir.

Kaynak: Euronews