Sırlarımız 'Görünmez' mi Olacak? Google Gizlilik Kartını Açtı

Google, kişisel verilerin yapay zeka tarafından ezberlenmesi riskine karşı VaultGemma modelini tanıttı. Differential privacy tekniğiyle geliştirilen model, hassas bilgileri 'hiç görmemiş' gibi davranmayı hedefliyor.

Son Güncelleme:
Sırlarımız 'Görünmez' mi Olacak? Google Gizlilik Kartını Açtı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yapay zeka yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ancak bu yarışın gölgesinde hep aynı soru var: “Verilerimiz güvende mi?” Google, işte tam bu noktada devreye girerek VaultGemma adını verdiği yeni modelini tanıttı. Şirket, bu modeli 'gizlilik odaklı ilk yapay zeka' olarak sunuyor. VaultGemma’nın farkı, differential privacy (farklılaştırılmış gizlilik) tekniğini büyük ölçekli bir dil modelinde ilk kez sistematik olarak uygulaması. Eğitim sırasında veriye 'dijital gürültü' ekleniyor. Böylece model özel bilgileri birebir ezberleyip tekrar dışarı çıkaramıyor. Yani bir kullanıcının doğum tarihi, e-posta adresi ya da sağlık kaydı modele girse bile, VaultGemma bunu 'görmemiş' gibi davranıyor.

Sırlarımız 'Görünmez' mi Olacak? Google Gizlilik Kartını Açtı - Resim : 1

DEZAVANTAJI DA VAR

Elbette işin bir bedeli var: Gürültü arttıkça doğruluk düşüyor. Google ise bu dengeyi, işlem gücü ve veri miktarını artırarak kapatmaya çalıştığını söylüyor. Sonuç: VaultGemma, dev modellerin (örneğin GPT-4) seviyesine çıkamasa da benzer boyuttaki rakiplerine yakın bir performans sergiliyor. Model şimdilik 1 milyar parametreyle hafif sayılabilecek ölçekte. Açık ağırlıklı olarak yayımlanan VaultGemma, Hugging Face ve Kaggle üzerinden indirilebiliyor. Geliştiriciler deneme ve inceleme yapabiliyor, ancak Google’ın lisans koşulları kötüye kullanıma karşı sınır çiziyor.

Uzmanlara göre bu girişim, 'daha fazla veri – daha fazla risk' ikilemini kırmak için önemli bir adım. Henüz en güçlü modellerin yerini alacak kadar değil ama özellikle sağlık, finans, eğitim gibi hassas alanlarda yeni bir standart oluşturabilir.

Kaynak: Euronews

Etiketler
Yapay zeka Google
Son Güncelleme:
Bilim Dünyasından Ezber Bozan Sonuç: Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Tarihi Uyarı: ‘Yılbaşını Beklemeyin’ Diyerek Kara Haberi Verdi! SSK ve Bağkur Emeklilerine Kritik Uyarı
Bilim Dünyası Şokta... Mars’ta Yaşam İzleri Bulundu! Bilim Dünyası Şokta... Mars’ta Yaşam İzleri Bulundu!
ChatGPT'de Yeni Dönem! ChatGPT'de Yeni Dönem!
ÇOK OKUNANLAR
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
Gürsel Tekin O Soruya Ateş Püskürdü! 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım' 'Kendimi Taksim Meydanı'nda Asarım'
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Türkiye’nin Mücevher Deviydi: 33 Yıllık Sektör Devi İflas Bayrağını Çekiyor! Mahkeme 3 Ay Süre Tanıdı 33 Yıllık Mücevher Devi İflas Bayrağını Çekiyor