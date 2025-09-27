Bilim Dünyası Şokta! Ay’da Milyar Dolarlık Hazine Saklı

Yeni bir araştırmaya göre Ay’daki binlerce krater, hem su hem de değerli metaller açısından büyük potansiyel taşıyor. Bilim insanları, Ay’ın asteroitlere kıyasla daha kârlı ve erişilebilir bir madencilik hedefi olabileceğine dikkat çekti.

Yeni bir araştırmaya göre Ay, yalnızca insanlı keşifler için değil, aynı zamanda değerli madenler ve su kaynakları için de kritik bir adres olabilir. Bağımsız gökbilimci Jayanth Chennamangalam’ın liderliğinde yapılan çalışmaya göre, Ay’daki binlerce çarpma krateri asteroitlerden taşınan değerli metalleri ve suyu barındırıyor olabilir. Bulgular, 6 bin 500’e kadar kraterde platin, paladyum ve rodyum gibi platin grubu metallere, 3 bin 400 civarında kraterde ise hidratlı mineraller formunda suya rastlanabileceğini ortaya koyuyor.

Bilim Dünyası Şokta! Ay’da Milyar Dolarlık Hazine Saklı - Resim : 1
Ay kraterlerinin değerli madenlerle dolu olabileceği tespit edildi. (AA)

'MADENCİLİK AÇISINDAN DAHA CAZİBELİ'

Bilim insanlarına göre bu keşif, Ay’ı ekonomik açıdan asteroitlere kıyasla çok daha cazip bir madencilik hedefi haline getiriyor. Dünya’ya yakın asteroitler sayıca az, erişmesi zor ve düzensiz hareket ederken, Ay öngörülebilir mesafesi ve sabit yüzeyiyle daha erişilebilir bir kaynak deposu sunuyor. Araştırma, özellikle merkezi tepeye sahip büyük kraterlerin maden açısından en güçlü adaylar olduğuna dikkat çekiyor. Su potansiyeli taşıyan 3 bin 350 kraterden 20’si ise daha yoğun rezerv barındırma ihtimaliyle öne çıkıyor.

Uzmanlara göre bu bulgular, hem gelecekteki insanlı uzay görevleri hem de uzun vadeli keşifler için kritik. Çalışmada, pahalı ve riskli iniş araçları yerine Ay yörüngesinden yapılacak uzaktan algılama yöntemlerinin daha verimli olacağı vurgulanıyor.

Kaynak: Euronews

