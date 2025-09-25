Türk Bilim İnsanından Dünyada Bir İlk: Einstein’ın Teorisini İspatladı, Patentini Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fırat Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, Albert Einstein’ın Nobel ödüllü foton teorisini deneysel olarak ispatlayan cihaz geliştirdi. Yerli imkanlarla üretilen ve “kuantum parçacık algılayıcı” adı verilen sistem, fotonları görünür hale getiriyor ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Cihaz, fotonların enerji dalga paketçikleri şeklinde yayıldığını bilgisayar ekranında göstererek dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Fırat Teknokent'te kurduğu Yüksek Teknoloji şirketinde çalışmalarını sürdüren Fırat Üniversitesi (FÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, Albert Einstein'ın Nobel ödüllü foton teorisini ispatlayan "kuantum parçacık algılayıcı" adlı cihazı geliştirdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen sistem, fotonların enerji dalga paketçikleri halinde yayıldığını görünür hale getirdi.

CİHAZ TESCİLLENDİ

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen cihaz, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Işık huzmesinden çıkan fotonların madde içerisinde enerji dalga paketçikleri halinde yayıldığını bilgisayar ekranında görüntüleyebilen Prof. Dr. Yakuphanoğlu, cihaz sayesinde fotonik teknolojilerin önünün açıldığını belirterek, "Artık elektronik sistemlerin yerine fotonik sistemler geçebilir. Bu cihaz tamamen bize ait ve bu özellikte başka bir sistem dünyada yok" diye konuştu. Öte yandan, geliştirilen teknoloji, savunmadan enerjiye, iletişimden elektronik cihazlara kadar pek çok alanda yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesine imkân sağlayacak.

'BUNU KİMSE GÖZLEMLEYEMEDİ'

Fotonik sistemin önemine vurgu yapan Yakuphanoğlu, "Bilindiği gibi Einstein 1905 yılında foton teorisini ortaya atarak Nobel ödülünü aldı ve daha sonra bu sadece teoride kaldı. Bunu özellikle deneysel olarak kimse gözlemleyemedi. Bununla ilgili olarak biz yeni bir sistem geliştirdik. Biz bu sistemde fotonun reel anlamda, dalga parçacıkları halinde yayıldığını göstermek amacıyla yeni bir ürün tasarladık. Biz geliştirdiğimiz bu üründe fotonun gerçek anlamda oluştuğunu gözlerimizle gördük ve bunu bir ortama aktardık. Dolayısıyla foton teorisini ispatlamış olduk." dedi.

Prof. Dr. Yakuphanoğlu, "Artık bütün elektronik aygıtlarda yeni fotonik sistemler yer alacak. Yüksek katma değerli bir ürün haline gelecek. Bizim foton teorisiyle ilgili çalışmalar yapabilmemiz için ya da fotonik sistemler üretebilmemiz için önce fotonu gözle görmemiz lazım. Bizim ürettiğimiz bu sistem fotonu kesinlikle gözle görebiliyor" ifadelerini kullandı.

'BU ÖZELLİKTE CİHAZ DÜNYADA YOK'

Ürünün bütün bileşenlerinin yerli ve milli imkanlarla üretildiğini ifade eden Yakuphanoğlu, "Bu yıl patentini aldık. Artık bu cihaz bize ait ve bunun bütün özellikleri dünyada sadece bize ait. Bu özellikte olan bir cihaz dünyada yok." dedi.

Kaynak: İHA