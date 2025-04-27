Kanserde Ölümler Artık Son Bulabilir: Türk Doktorlardan Tarihi Buluş, Yüzde 90 Oranında...

Yapay zeka çeşitli sektörlerde etkisini gösterirken, tıp alanında da yapılan araştırmalarda da sıklıkla kullanılmaya başlandı.

Antalya’da gerçekleştirilen Türk TORAKS Derneği Kongresi’nde konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Yusuf Kahya, birçok farklı parametre kullanılarak insan kulağının duyamadığı ve algılayamadığı ses özellikleri ile yapay zeka kullanılarak akciğer kanserinde erken teşhis imkanına erişebildiklerini açıkladı.

Hürriyet’ten Buse Özel’in haberine göre, akciğer kanserinin dünyada genelinde kanser kaynaklı birinci ölüm nedeni olduğunu belirten Kahya, bunun en temel sebebinin ise geç teşhis olduğunu ifade etti.

Akciğer kanserinin önlenmesinde erken teşhisin oldukça kritik olduğunu ve literatürdeki çalışmaların büyük kısmının da buraya işaret ettiğini söyleyen Kahya, günümüz koşullarında erken teşhis için bir çok yöntem geliştirildiğini belirtti.

YAPAY ZEKA İLE ERKEN DÖNEM KANSER TEŞHİSİ

Yapay zekanın da tıpta sıklıkla kullanılmaya başlandığına dikkat çeken ve bunların başında da radyoloji alanı olduğunu ifade eden Yahya, Ankara Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden çeşitli araştırmacıların bir araya gelerek günlük hayattaki konuşma sesi analizi ile erken dönem akciğer kanserini teşhis etmeye yönelik yapay zeka programı geliştirdiklerini açıkladı.

‘YÜZDE 90 DOĞRULUK PAYI’

Geliştirilen yeni tanı programının ümit verici sonuçlar barındırmakla birlikte henüz kullanılabilir düzeyde olmadığını ifade eden Yahya, programın geliştirilebilir bir noktada olduğunu ve birden fazla parametreyle yaptıkları çalışmalar neticesinde yüzde 90 doğruluk payına ulaştıklarını söyledi.

‘DAHA FAZLA GELİŞTİRİLMELİ’

Yahya, benzer çalışmaların radyoloji alanında da olduğunu ancak kendi çalışmalarının konuşma analizi ile yapılan ilk çalışma olduğunu ifade ederek, bu süreçte 50 sağlıklı birey ile 50 akciğer kanseri hastasını karşılaştırdıklarını; yüzde 90 doğruluk oranının önemli olduğunu ancak küçük bir grupla yapıldığı için daha fazla geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

‘NEZLE VE GRİP GİBİ…’

Nezle ve grip örneklerini veren Yahya, bu hastalıkların insan sesini nasıl etkiliyorsa, akciğer kanseri hastalarında da insan kulağının duyamayacağı ölçüde ses değişimlerini olabileceğini dile getirerek, bu ses özelliklerinin çok farklı parametreler ile değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Hürriyet