Çay Tiryakilerine Kötü Haber: Çayı Böyle İçmenin Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı

Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olan çay, özellikle poşet halinde tüketildiğinde ciddi bir sağlık tehdidine dönüşebiliyor. Kanadalı hekim Dr. Mark Hyman’ın açıklamaları ve bilimsel araştırmalar, çay tiryakilerini ağlatacak cinsten. Araştırmalara göre tek bir fincanda 11.6 milyar mikroplastik parçacık olabilir.

PLASTİK İÇİNDE DEMLENEN ÇAY ÖLÜM SAÇIYOR

Dr. Hyman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, birçok kişinin her gün tükettiği poşet çayların vücuda milyarlarca plastik parçacığı alımına yol açabileceğini duyurdu. Özellikle naylon ve polipropilen içeren çay poşetleri, sıcak suyla temas ettiğinde büyük miktarda mikro ve nano plastik salıyor.

3 FARKLI ÇAY POŞETİ MERCEK ALTINA ALINDI

Saygın bilimsel yayınlardan ACS Publications tarafından yayımlanan çalışmalara göre, plastik poşet çaylar yalnızca bir fincanda bile yaklaşık 11.6 milyar mikroplastik ve 3.1 milyar nanoplastik salabiliyor. Araştırmada üç farklı çay poşeti incelendi, en büyük kirlilik ise polipropilen içerikli poşetlerde gözlemlendi.

KANSERE VE KISIRLIĞA YOL AÇTIĞI BELİRLENDİ

Mikroplastikler çevremizdeki hava, su ve gıdalar yoluyla zaten hayatımıza sızmış durumda. Ancak sıcak suyla çözünüp doğrudan vücuda karıştıklarında etkileri daha endişe verici olabiliyor. Uzmanlar, bu parçacıkların kanser, doğurganlık problemleri ve hücresel işlev bozukluklarıyla ilişkili olabileceğini düşünüyor.

Çinli araştırmacıların yakın zamanda yayımladığı bir çalışmada, erkek spermlerinde mikroplastik parçacıklarına rastlandı. Bulgular, bu parçaların sperm hareketliliğini azalttığını ve küresel doğurganlık oranlarındaki düşüşle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

ÇAY İÇERKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Dr. Hyman, çayın antioksidan açısından zengin olduğunu kabul ederken, kalitenin her şeyden önemli olduğunu belirterek çay severlere şu önerilerde bulundu:

Poşet çay yerine organik dökme yaprak çay tercih edin.

Cam ya da paslanmaz çelik süzgeç kullanarak çayınızı demleyin.

Poşet çay kullanacaksanız, BPA, fitalat, polipropilen ve epiklorohidrin içermeyen ürünleri tercih edin.

Organik pamuk veya bitkisel liften üretilmiş poşetleri tercih edin.

Kaynak: Haber Merkezi