Maymunlar En Doğrusunu Yapıyormuş! Muzu Böyle Yemek Sağlığı Tehdit Ediyor

Muz, dünyanın en çok tüketilen ve sevilen meyveleri arasında yer alıyor. Tatlı lezzeti ve yumuşak dokusuyla özellikle ara öğünlerde tercih edilen muzu soyarken birçok kişi önemli bir detayı atlıyor.

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Maymunlar En Doğrusunu Yapıyormuş! Muzu Böyle Yemek Sağlığı Tehdit Ediyor

Pek çoğumuz çocukluğumuzdan beri alıştığımız yöntemle muzun sap kısmını tutup kabuğunu aşağıya doğru soyuyoruz. Ancak uzmanlara göre bu yöntem hem meyvenin besin değerinden hem de hijyeninden ödün vermemize neden olabiliyor.

Maymunlar En Doğrusunu Yapıyormuş! Muzu Böyle Yemek Sağlığı Tehdit Ediyor - Resim : 1

MUZUN EN DOĞRU SOYULMA TEKNİĞİ MAYMUNLAR GİBİ SOYMAK

Doğanın ustaları maymunlar bu konuda biz insanlardan çok daha bilinçli davranıyor. Bilim insanları, muzun alt kısmından hafifçe bastırılarak açılmasının hem daha kolay hem de daha temiz bir yöntem olduğunu belirtiyor. Bu sayede meyvenin iç kısmına daha az zarar veriliyor ve parmaklarla meyveye dokunmadan kabuk ayrılabiliyor.

Ayrıca bu teknikle muzun ucundaki küçük lifli parçaları da kolayca ayırmak mümkün oluyor. Bu detay önemsiz gibi görünse de sindirim sistemi hassas olanlar için sağlık açısından büyük avantaj sağlayabiliyor.

Maymunlar En Doğrusunu Yapıyormuş! Muzu Böyle Yemek Sağlığı Tehdit Ediyor - Resim : 2

MUZ KABUĞU SANILDIĞINDAN DAHA DEĞERLİ

Uzmanlara göre, muzun yalnızca içi değil, kabuğu da gerçek bir besin hazinesi. Muz kabuğu; potasyum, magnezyum, C vitamini, B6 vitamini ve antioksidanlar bakımından oldukça zengin. Özellikle kabuğun iç kısmındaki lifli yapı, sindirim sağlığı için son derece yararlı.

Bu nedenle muz kabuklarını doğrudan çöpe atmak yerine; smoothie’lere ekleyebilir, çay olarak demleyebilir ya da doğal yüz maskesi olarak kullanabilirsiniz.

Maymunlar En Doğrusunu Yapıyormuş! Muzu Böyle Yemek Sağlığı Tehdit Ediyor - Resim : 3

MUZUN KALORİSİ NE KADAR?

Bir adet orta boy muz, yaklaşık 100 kalori içerir. Tok tutucu özelliğiyle öne çıkan bu meyve, özellikle egzersiz öncesi veya sonrasında tercih edilebilir. Muz tüketirken, porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini de unutmamak gerekiyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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