En Memnuniyetsiz Burçlar Belli Oldu: Şikayet Üstüne Şikayet Ediyorlar

Hayat her zaman güllük gülistanlık ilerlemiyor; zaman zaman hepimiz stres, endişe ve zorluklarla karşılaşıyoruz. Ancak bu gibi anlarda asıl belirleyici olan, olaylara karşı sergilediğimiz tutumdur.

Baybars Ergün Baybars Ergün
En Memnuniyetsiz Burçlar Belli Oldu: Şikayet Üstüne Şikayet Ediyorlar

Bazılarımız yaşananlardan ders çıkarırken, bazıları da sürekli şikayet ederek hem kendi enerjisini hem çevresindekilerin moralini tüketebiliyor. Ünlü astrolog Lyudmila Bulgakova, hayata karşı en çok şikayet eden burçları açıkladı. İşte çevresine negatif enerji yayma potansiyeli yüksek 3 burç:

En Memnuniyetsiz Burçlar Belli Oldu: Şikayet Üstüne Şikayet Ediyorlar - Resim : 1

OLUMSUZLUKTA ZİRVEYE OYNUYORLAR

Duygusal yönleriyle tanınan Yengeç burçları, olayları pozitif bir pencereden görmekte oldukça zorlanıyor. Astrolog Bulgakova’ya göre Yengeçler, en mutlu anlarında bile olumsuz bir yön bulabilirler. Bu burcun temsilcileri, yaşadıkları her duyguyu yoğun bir şekilde hissedip dile getirdikleri için, sık sık yakın çevrelerine şikayet etmeleriyle öne çıkıyor. Patronlarından ailelerine kadar herkes bu yakınmaların hedefinde olabilir.

MÜKEMMELİYETİN GÖLGESİNDE YAŞIYORLAR

Titizlikleri ve detaycılıklarıyla bilinen Başak burçları, genellikle çevresindekileri kendi yüksek standartlarında değerlendirme eğilimindedir. Bu da doğal olarak memnuniyetsizlik duygusunu beraberinde getiriyor. Başaklar, özellikle birlikte yaşadıkları insanlarda sürekli kusur arayabilir ve bu durumu açıkça dile getirerek şikayet etmeyi ihmal etmez. Bulgakova’ya göre, içten içe her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştıkları için hayal kırıklıkları da bir o kadar büyür.

En Memnuniyetsiz Burçlar Belli Oldu: Şikayet Üstüne Şikayet Ediyorlar - Resim : 2

DİKENLİ DUYGULARIN YANSIMASI

Gizemli ve derin yapılarıyla tanınan Akrepler, dışarıdan sert görünseler de aslında oldukça hassas bir ruha sahiptir. Astrolog Bulgakova, Akreplerin iç dünyalarındaki karmaşayı çoğu zaman şikayet ederek dışa vurduklarını belirtiyor. Kontrolü kaybetmekten hoşlanmayan bu burç, yaşadığı stres ve huzursuzluğu dile getirerek rahatlamayı tercih ediyor.

ŞİKAYET DEĞİL, FARKINDALIK KAZANDIRMALI

Hayatın zorlukları karşısında herkesin tepkisi farklı olabilir. Ancak sürekli şikayet etmek, hem ruhsal sağlığımızı hem ilişkilerimizi zedeleyebilir. Astrologlara göre bu burçlar şikayet etme eğiliminde olsa da, farkındalık kazanarak bu döngüyü değiştirmeleri gerekiyor.

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