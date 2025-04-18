Evinizdeki Bu Elektrikli Aleti Atın, Elektrik Faturanızı Yüzde 50 Düşürün!
Evlerde en fazla enerji tüketen cihazlar arasında buzdolapları, çamaşır kurutma makineleri, bilgisayarlar ve eğlence sistemleri yer alıyor. Ancak bu cihazlar arasında biri var ki, tek başına 65 buzdolabının tükettiği kadar enerji harcıyor. Uzmanlar, elektrikli ev aletlerinin kullanım alışkanlıkları ve enerji verimliliği konusunda uyarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Enerji verimliliği alanında önde gelen kaynaklardan Renewable Energy World’e göre, evlerde kullanılan su ısıtıcıları, vantilatörler ve bilgisayarlar gibi cihazlar da yüksek tüketimle dikkat çekiyor. Ancak asıl sürpriz, pişirme ekipmanlarından geliyor. Fırın, airfryer ve ızgara gibi pişirme cihazları, toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %1,3’üne kadar çıkabiliyor. Bu oran, düşük görünse de düzenli ve yoğun kullanımda faturaları ciddi biçimde etkileyebiliyor.
FIRINLAR ZİRVEDE, BUZDOLAPLARIYLA YARIŞIYOR
Ev aletlerinin enerji tüketimi, sahip oldukları teknolojiye ve kullanım amacına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, bir fırın saatte 2000 ila 5000 watt arasında elektrik harcarken, bir buzdolabı sadece 300 ila 800 watt arasında çalışıyor. Aradaki bu büyük farkın temelinde ise kullanım amacı yatıyor. Fırınlar yüksek sıcaklık üretirken, buzdolapları yalnızca sabit soğukluğu korumaya odaklanıyor.
ENERJİ TASARRUFU İÇİN NE YAPMALI?
Enerji tüketimini azaltmak isteyen tüketicilere uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:
-Enerji sınıfı yüksek cihazlar tercih edilmeli
-Gereksiz yere çalıştırılan cihazlar kapalı tutulmalı
-Cihazların bakımı düzenli yapılmalı
-Kullanım süreleri azaltılmalı