Evinizdeki Bu Elektrikli Aleti Atın, Elektrik Faturanızı Yüzde 50 Düşürün!

Enerji verimliliği alanında önde gelen kaynaklardan Renewable Energy World’e göre, evlerde kullanılan su ısıtıcıları, vantilatörler ve bilgisayarlar gibi cihazlar da yüksek tüketimle dikkat çekiyor. Ancak asıl sürpriz, pişirme ekipmanlarından geliyor. Fırın, airfryer ve ızgara gibi pişirme cihazları, toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %1,3’üne kadar çıkabiliyor. Bu oran, düşük görünse de düzenli ve yoğun kullanımda faturaları ciddi biçimde etkileyebiliyor.