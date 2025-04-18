Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduatta Yeni Gelişme: 1 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi Ne Kadar Oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Nisan 2025 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46 seviyesine çıkardı. Alınan bu kararın ardından yatırımcılar rotasını yeniden vadeli mevduata çevirdi. “Hangi banka ne kadar faiz veriyor?” sorusu bir kez daha gündemdeki yerini aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduatta Yeni Gelişme: 1 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi Ne Kadar Oldu? - Resim: 1

Faiz artışı, özellikle yüksek enflasyon ortamında birikimlerini korumak isteyen yatırımcılar için mevduat getirilerini daha cazip hale getirirken, bankaların sunduğu faiz oranlarında da belirgin hareketlenmeler yaşandı.

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduatta Yeni Gelişme: 1 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi Ne Kadar Oldu? - Resim: 2

1 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ NE KADAR OLDU?

Yılın ikinci çeyreğine güçlü bir başlangıç yapan mevduat faizleri, Merkez Bankası’nın sıkılaşma adımı sonrası daha da yukarı yönlü bir seyir izlemeye başladı. Şu an birçok banka, yüksek tutarda mevduatlara yüzde 50'ye varan faiz teklifleri sunuyor. Bu da 1 milyon TL gibi birikimi olan vatandaşlar için dikkat çekici kazanç fırsatları anlamına geliyor.

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduatta Yeni Gelişme: 1 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi Ne Kadar Oldu? - Resim: 3

İŞTE BANKA BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Peki 1 milyon TL'si olan bir yatırımcı, hangi bankadan ne kadar aylık getiri elde edebiliyor? İşte 17 Nisan 2025 itibarıyla banka banka güncel mevduat faiz oranları:

HALKBANK

Faiz oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 31 bin 298 TL

Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 31 bin 298 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 35 bin 24 TL

Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 35 bin 24 TL

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduatta Yeni Gelişme: 1 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi Ne Kadar Oldu? - Resim: 4

ING

Faiz oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 35 bin 24 TL

Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 35 bin 24 TL

YAPI KREDİ

Faiz oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 35 bin 24 TL

Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 35 bin 24 TL

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 35 bin 24 TL

Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 35 bin 24 TL

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduatta Yeni Gelişme: 1 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi Ne Kadar Oldu? - Resim: 5

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 47,5

Net Kazanç: 35 bin 397 TL

Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 35 bin 397 TL

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 47,5

Net Kazanç: 35 bin 397 TL

Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 35 bin 397 TL

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduatta Yeni Gelişme: 1 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi Ne Kadar Oldu? - Resim: 6

ODEA

Faiz oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 35 bin 769 TL

Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 35 bin 769 TL

QNB

Faiz oranı: Yüzde 48,5

Net Kazanç: 36 bin 142 TL

Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 36 bin 142 TL

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Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduatta Yeni Gelişme: 1 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi Ne Kadar Oldu? - Resim: 7

CEPTE TEB

Faiz oranı: Yüzde 48,5

Net Kazanç: 36 bin 142 TL

Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 36 bin 142 TL

HSBC

Faiz oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 36 bin 515 TL

Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 36 bin 515 TL

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