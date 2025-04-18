Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduatta Yeni Gelişme: 1 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi Ne Kadar Oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Nisan 2025 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46 seviyesine çıkardı. Alınan bu kararın ardından yatırımcılar rotasını yeniden vadeli mevduata çevirdi. “Hangi banka ne kadar faiz veriyor?” sorusu bir kez daha gündemdeki yerini aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Faiz artışı, özellikle yüksek enflasyon ortamında birikimlerini korumak isteyen yatırımcılar için mevduat getirilerini daha cazip hale getirirken, bankaların sunduğu faiz oranlarında da belirgin hareketlenmeler yaşandı.
1 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ NE KADAR OLDU?
Yılın ikinci çeyreğine güçlü bir başlangıç yapan mevduat faizleri, Merkez Bankası’nın sıkılaşma adımı sonrası daha da yukarı yönlü bir seyir izlemeye başladı. Şu an birçok banka, yüksek tutarda mevduatlara yüzde 50'ye varan faiz teklifleri sunuyor. Bu da 1 milyon TL gibi birikimi olan vatandaşlar için dikkat çekici kazanç fırsatları anlamına geliyor.
İŞTE BANKA BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Peki 1 milyon TL'si olan bir yatırımcı, hangi bankadan ne kadar aylık getiri elde edebiliyor? İşte 17 Nisan 2025 itibarıyla banka banka güncel mevduat faiz oranları:
HALKBANK
Faiz oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 31 bin 298 TL
Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 31 bin 298 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 35 bin 24 TL
Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 35 bin 24 TL
ING
Faiz oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 35 bin 24 TL
Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 35 bin 24 TL
YAPI KREDİ
Faiz oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 35 bin 24 TL
Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 35 bin 24 TL
GARANTİ BBVA
Faiz oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 35 bin 24 TL
Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 35 bin 24 TL
DENİZBANK
Faiz oranı: Yüzde 47,5
Net Kazanç: 35 bin 397 TL
Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 35 bin 397 TL
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 47,5
Net Kazanç: 35 bin 397 TL
Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 35 bin 397 TL
ODEA
Faiz oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 35 bin 769 TL
Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 35 bin 769 TL
QNB
Faiz oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 36 bin 142 TL
Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 36 bin 142 TL
CEPTE TEB
Faiz oranı: Yüzde 48,5
Net Kazanç: 36 bin 142 TL
Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 36 bin 142 TL
HSBC
Faiz oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 36 bin 515 TL
Vade Sonu Tutar: 1 Milyon 36 bin 515 TL