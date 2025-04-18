Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Mevduatta Yeni Gelişme: 1 Milyon Liranın 32 Günlük Getirisi Ne Kadar Oldu?

1 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ NE KADAR OLDU?

Yılın ikinci çeyreğine güçlü bir başlangıç yapan mevduat faizleri, Merkez Bankası’nın sıkılaşma adımı sonrası daha da yukarı yönlü bir seyir izlemeye başladı. Şu an birçok banka, yüksek tutarda mevduatlara yüzde 50'ye varan faiz teklifleri sunuyor. Bu da 1 milyon TL gibi birikimi olan vatandaşlar için dikkat çekici kazanç fırsatları anlamına geliyor.