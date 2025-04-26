Bunama Gözlerden Anlaşılır mı? Yeni Araştırmadan Dikkat Çeken Sonuçlar

Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırmaya göre, bulanık görme ve görme alanında lekeler gibi belirtiler, erken yaşta bunama riskinin habercisi olabilir. Araştırmacılar, gözün arkasındaki ışığa duyarlı dokunun, yani retinanın incelmesinin, demansın 40'lı yaşlarda bile teşhis edilme olasılığını artırabileceğini belirledi. Tıbbi adıyla retina incelmesi, görme bozuklukları ve renk algısında değişiklikler gibi çeşitli semptomlarla kendini gösteriyor.

BUNAMA RİSKİNİ ORTAYA ÇIKARIYOR

Çalışmada, gözdeki damar değişikliklerinin de bunama riskini ortaya çıkarabildiği keşfedildi. Özellikle atardamarlarda daralma ve toplardamarlarda genişleme belirtileri yaşayan bireylerde, ağrı, basınç ve görme kaybı gibi şikayetler gözlemlendi. Uzmanlar, bu tür damar sorunlarının hem göz hem de beyinde kan akışını bozarak hafıza kaybı gibi sorunlara zemin hazırladığını aktardı.

ERKEN TEŞHİS İÇİN MUAYENE ÖNEMLİ

Otago Üniversitesi'nden araştırmacılar, kapsamlı göz muayenelerinin hastalığa yakalanma riski taşıyan kişiler için önemli bir tarama aracı olabileceğini söylüyor. Çalışmanın başyazarı Dr. Ashleigh Barrett-Young, "Erken teşhis, demans tedavisinde semptomları hafifletmek ve ilerlemeyi yavaşlatmak için kritik öneme sahiptir" dedi. Araştırmada ayrıca, düşük dolaşımın kalp krizi ve felç gibi başka ciddi sağlık sorunlarına da yol açabileceği hatırlatıldı.

900 KİŞİ İNCELENDİ

Araştırma kapsamında, ortalama yaşı 45 olan 900 kişinin sağlık verileri analiz edildi. Katılımcıların retinaları tarandı ve bunama riskini değerlendirmek amacıyla çeşitli bilişsel testler yapıldı. Sonuçlar, retina incelmesi ve kötü göz damar sağlığı olan bireylerde, orta yaşa gelindiğinde bilişsel gerileme belirtilerinin belirgin şekilde arttığını gösterdi.

Araştırmacılar, göz taramalarının orta yaşlı bireylerde demans riskini düşük maliyetli ve basit bir yöntemle tespit etmek için kullanılabileceğini belirtti. Ancak bu yöntemin yalnızca risk değerlendirmesi sunduğu, kesin tanı koymadığı da vurgulandı. Alzheimer hastalığının bunamanın en yaygın nedeni olduğu ve hafıza, düşünme, muhakeme gibi bilişsel işlevlerde ilerleyici bozulmaya yol açtığı hatırlatıldı.