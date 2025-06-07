Alzheimer Tedavisinde Devrim Niteliğinde Buluş! Yüzde 95 Oranında Tespit Edebiliyor

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ABD’de yapılan yeni bir araştırma, Alzheimer hastalığını erken evrede belirleyebilen bir kan testinin yüksek doğruluk oranına sahip olduğunu ortaya koydu. Kan plazmasındaki amiloid beta 42/40 ve p-tau217 adlı iki proteini analiz eden bilim insanları, bu biyobelirteçlerin Alzheimer’ın temel nedenlerinden biri olan amiloid plak birikimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu tespit etti.

YÜZDE 95 ORANINDA TESPİT ETTİ

Test, hafıza problemleri yaşayan bireylerde yüzde 95 oranında hassasiyetle hastalığı tespit etti. Aynı zamanda, demans belirtisi göstermeyen kişilerde Alzheimer'ı dışlama oranı da yüzde 82 olarak belirlendi. Yani, test yalnızca hastaları doğru şekilde teşhis etmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı bireyleri de güvenilir biçimde ayırt edebiliyor.

500'DEN FAZLA KİŞİ KATILDI

Çalışma, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan bu yeni testin, klasik invaziv yöntemler kadar etkili ama çok daha pratik ve düşük maliyetli bir seçenek sunduğunu gösterdi. 500’den fazla kişinin katılımıyla gerçek klinik ortamda yürütülen araştırmaya öncülük eden Dr. Gregg Day, bu testin Alzheimer’ın erken tanısı için çığır açabileceğini belirterek, “Hastaneye başvuran biri üzerinde uygulandığında, sonuçlar oldukça güvenilir. Kan testleri, beyin omurilik sıvısı analizlerine kıyasla çok daha erişilebilir” dedi.

'ERKEN MÜDAHALE ŞANSINI ARTIRIR'

İngiltere Alzheimer Derneği’nden Dr. Richard Oakley, testin sadece Alzheimer'ı değil, farklı demans türlerini ayırt etmekte de etkili olabileceğini vurgulayarak, “Bu çalışma, kan testlerinin Alzheimer teşhisini daha hızlı, daha kolay ve daha erişilebilir hale getirdiğini gösteriyor. Kan testleri teşhis sürecini hızlandırmak ve hastaların ihtiyaç duyduğu tedavi ve desteğe daha çabuk ulaşmasını sağlamak için kritik önemde olacak” açıklamasını yaptı.

Alzheimer’s Research UK’ten Dr. Julia Dudley ise testin umut verici olduğunu ancak sonuçların daha geniş ve çeşitli hasta gruplarıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Dudley, “Teşhisi geliştirmemiz acil bir ihtiyaç. Bu çalışma, kan testlerinin erken evrede hafıza ve düşünme sorunları yaşayan kişilerde Alzheimer hastalığını yüksek doğrulukla tespit edebildiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA