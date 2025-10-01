Akıllı Yüzük Parmağındayken Şişti! Ünlü YouTuber Hastanelik Oldu: Dev Markadan Açıklama

Teknoloji YouTuber’ı Daniel Rotar, Samsung’un akıllı yüzüğünün bataryasının parmağındayken şişmesi üzerine büyük bir tehlike atlattı. Parmağı kızaran Rotar, uçağa alınmadı ve acilen hastaneye kaldırıldı.

Teknoloji dünyasının bilinen isimlerinden Daniel Rotar, Samsung’un akıllı yüzüğünün bataryasının şişmesi üzerine hastanelik oldu. Yaşadığı tehlikeli anları sosyal medya hesabından paylaşan ZONEofTECH YouTube kanalı kurucusu Rotar, “Şu an parmağımdan çıkmıyor ve bu durum hiç iyi değil” ifadelerini kullandı.

Teknoloji YouTuber’ı Daniel Rotar, Samsung’un akıllı yüzüğünün bataryasının parmağındayken şişmesi üzerine büyük bir tehlike atlattı

YÜZÜK ŞİŞTİ

Rotar, olay sırasında havaalanında uçağa binmeyi bekliyordu. Paylaştığı görüntülerde parmağının kızardığı, akıllı yüzüğün ise giderek şiştiği görüldü. Bu nedenle uçağa alınmayan YouTuber, acilen hastaneye kaldırıldı. Soğuk uygulama ve özel bir tıbbi jel sayesinde yüzük parmağından çıkarıldı.

SAMSUNG'DAN AÇIKLAMA

Samsung’dan yapılan açıklamada, kullanıcı güvenliğinin birinci öncelik olduğu vurgulandı. Şirket, bu tür durumların nadiren yaşandığını belirterek sıkışan yüzüklerin sabunlu su veya soğuk uygulama ile çıkarılabileceğini, işe yaramazsa destek sayfalarında ek yöntemlerin bulunduğunu duyurdu.

