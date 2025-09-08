Mars’ın Sırrı Çözüldü: Yıllardır Bilinenler Yanlış Çıktı, Gezegen Tamamen Sıvı Değil

Çin ve ABD’den araştırmacılar, Mars’ın uzun süredir sanıldığı gibi tamamen sıvı çekirdeğe sahip olmadığını ortaya koydu. NASA’nın InSight misyonundan elde edilen sismik veriler, gezegenin 600 kilometre yarıçapında katı bir iç çekirdeği olduğunu gösterdi.

Mars’ın Sırrı Çözüldü: Yıllardır Bilinenler Yanlış Çıktı, Gezegen Tamamen Sıvı Değil
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çin ve ABD'den araştırmacılar, uzun zamandır kabul gören görüşlerin aksine Mars'ın katı iç çekirdeğe sahip olduğunu gösteren kanıtlara ulaştı.

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ABD'deki Texas Üniversitesinden araştırmacılar, NASA'nın artık görevini tamamlamış olan "InSight" misyonu kapsamında elde edilen sismik verilerin analizini yaptı. Araştırmacılar, Mars'ın derinliklerinde 600 kilometre yarıçapında katı iç çekirdeğin bulunduğunu keşfetti.

Mars’ın Sırrı Çözüldü: Yıllardır Bilinenler Yanlış Çıktı, Gezegen Tamamen Sıvı Değil - Resim : 1
Elde edilen sismik veriler, gezegenin 600 kilometre yarıçapında katı bir iç çekirdeği olduğunu gösterdi

DÜNYA'NIN İÇ ÇEKİRDEĞİNE BENZİYOR

Mars'ın yarıçapının yaklaşık yüzde 18'ine denk gelen bu katı kütlenin Dünya'nın iç çekirdeğiyle benzerlik gösterdiğine işaret eden araştırmacılar, çalışma kapsamındaki bulguların gezegenin termal ve kimyasal durumunu anlamak için referans niteliğinde olduğunu belirtti. Araştırmacılar, iç çekirdeğin karbon, oksijen ve hidrojen gibi hafif elementlerin yoğunlaşmasıyla oluştuğunu ve bu elementlerin kristalleşme yoluyla dış çekirdekten ayrıldığını açıkladı.

Mars’ın Sırrı Çözüldü: Yıllardır Bilinenler Yanlış Çıktı, Gezegen Tamamen Sıvı Değil - Resim : 2
Önceki görüşlerin aksine Mars'ın tamamen sıvı çekirdeğe sahip olmadığı ortaya çıktı

Mars'ın geçmişte güçlü şekilde manyetize olmuş kabuğuna rağmen küresel manyetik alanının bulunmamasının gezegenin dinamo faaliyetinin sona erdiğini gösterdiğini belirten araştırmacılar, çekirdek kristalleşmesi ve iç çekirdeğin varlığının bu sürecin anlaşılmasında belirleyici rol oynayabileceğine dikkati çekti.

Araştırmacılar, önceki görüşlerin aksine Mars'ın tamamen sıvı çekirdeğe sahip olmadığını ortaya koyan bu çalışmanın, gezegenin oluşumu ve evrimine dair uzun süredir devam eden tartışmalara ışık tuttuğunu vurguladı. Araştırma, "Nature" dergisinde yayımlandı.

Kızıl Gezegen'de Heyecanlandıran Keşif: Bir Zamanlar Hayat Var mıydı?Kızıl Gezegen'de Heyecanlandıran Keşif: Bir Zamanlar Hayat Var mıydı?Bilim - Teknoloji
Uzaydan Dünya'ya Düşen 4,3 Milyon Dolarlık Mars Kayasının Sırrı! Soru İşaretleri BüyüyorUzaydan Dünya'ya Düşen 4,3 Milyon Dolarlık Mars Kayasının Sırrı! Soru İşaretleri BüyüyorYaşam

Kaynak: AA

Etiketler
Mars araştırma
O Bile Bu Kadar Olacağını Düşünmedi! Arda Güler'in 6-0 Öncesi Söyledikleri Gündem Oldu 6-0 Öncesi Söyledikleri Gündemde
Tarım Tarihi Bu Keşifle Değişebilir... Orta Asya'da Şaşırtıcı İzler! Tarih Bu Keşifle Değişebilir! Orta Asya'da Şaşırtıcı İzler
SGK Resmen Duyurdu: Hizmet Dökümüne Bakın Bu İbare Olanın Emekliliği Yanacak Bu İbare Olanın Emekliliği Yanacak
Yıllardır Yasaklı Madde Çığır Açabilir... Anksiyete Tarihe mi Karışacak? Yıllardır Yasaklı Madde Anksiyetede Çığır açabilir!
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu, Saldırganın Anne ve Babası Gözaltında İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı Binasına Girdi
CHP'de İstanbul Krizi Büyüyor... Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu Canan Kaftancıoğlu Sessizliğini Bozdu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar