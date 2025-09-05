Tarım Tarihi Bu Keşifle Değişebilir... Orta Asya'da Şaşırtıcı İzler!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Asya’da bulunan Toda Mağarası’ndaki arkeolojik kazılarda, yaklaşık 9.200 yıl öncesine tarihlenen bitki kalıntıları ve taş aletler ortaya çıkarıldı. 2019 yılında Özbekistan’ın güneyindeki Surkandarya Vadisi’nde yer alan Toda Mağarası’nda başlatılan kazılar, tarımın insanlık tarihinde nasıl ve nerelerde ortaya çıktığına dair yeni bir bakış açısı sunuyor. Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yürütülen çalışmada, mağaranın en eski tabakalarında kömür, taş aletler ve çeşitli bitki kalıntıları keşfedildi.

TARİH SİL BAŞTAN MI?

Bulgular, mağarada yaşamış olan Neolitik topluluğun yabani arpa, Antep fıstığı ve elma gibi ürünleri topladığını ortaya koyuyor. Ayrıca taş bıçaklar ve orağa benzeyen taş tabakalar üzerinde yapılan kullanım-aşınma analizleri, bu aletlerin tahıl biçme gibi tarımsal amaçlarla kullanıldığını gösteriyor. Bu da, tarımsal üretimin en erken örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Çalışmanın sonuçları, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı. Araştırmaya göre, bu bulgular yalnızca Orta Asya’daki erken tarım faaliyetlerine değil, aynı zamanda yaklaşık 1.500 kilometre uzaklıktaki Levant bölgesinde yaşayan Natufian kültürüyle eş zamanlı gelişen tarım uygulamalarına da işaret ediyor. Paleoarkeologlar, günümüzden yaklaşık 10.000 yıl önce arpa, buğday ve baklagilleri ilk kez ekenlerin Natufianlar olduğunu kabul ediyor. Ancak Toda Mağarası’ndaki keşif, bu sürecin sadece Bereketli Hilal’le sınırlı kalmadığını ve farklı bölgelerde benzer tarım tekniklerinin aynı dönemde gelişmiş olabileceğini gösteriyor.

Çalışmanın yazarlarından Çin Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsü'nden Dr. Xinying Zhou, bu bulguların, insanlığın avcı-toplayıcılıktan çiftçiliğe geçiş süreciyle ilgili geleneksel görüşleri sorgulattığını belirterek, “Bu dönüşüm, düşündüğümüzden çok daha yaygın ve eş zamanlı olabilir” dedi. Araştırmacılar, elde edilen bulguların Orta Asya’nın da tıpkı Bereketli Hilal gibi, deneysel tarımın ortaya çıktığı merkezlerden biri olabileceğini düşünüyor.

Kaynak: Popular Science Türkçe