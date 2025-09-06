Yıllardır Yasaklı Madde Çığır Açabilir... Anksiyete Tarihe mi Karışacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi MindMed tarafından yürütülen yeni bir klinik araştırma, uzun süredir yasaklı olan LSD’nin (lizergik asit dietilamid), yaygın anksiyete bozukluğu yaşayan hastalarda semptomları azaltmada etkili olabileceğini ortaya koydu. Araştırma sonuçları, saykodelik maddelerin modern psikiyatride yeniden değerlendirilmesinin önünü açıyor.

KAYGIDA BELİRGİN DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Yaklaşık 200 hasta üzerinde yapılan çalışmada, katılımcılara rastgele dört farklı dozda LSD ya da plasebo verildi. En yüksek iki dozu alan hastalarda anksiyete düzeyinde belirgin düşüşler gözlemlendi. En etkili doz olan 100 mikrogram LSD verilen hastaların yüzde 65’i tedaviden üç ay sonra da fayda görmeye devam ederken, katılımcıların yaklaşık yarısında semptomların tamamen ortadan kalktığı yani remisyonda oldukları bildirildi.

Çalışma, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından LSD'nin 'çığır açan tedavi' statüsünde değerlendirilebileceğini gündeme getirdi. FDA, daha önce MDMA ve psilosibin gibi diğer saykodelik maddeler için de benzer değerlendirmeler yapmıştı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Araştırmada, daha önceki saykodelik çalışmaların aksine, katılımcılara sadece tek bir doz LSD verildi ve bu süreçte terapi eşlik etmedi. Katılımcılar profesyonel gözetim altında tutuldu ve yaklaşık üç ay boyunca takip edildi. Bu sadeleştirilmiş yöntem, ilacın etkilerini psikoterapiden bağımsız olarak değerlendirme amacı taşıyordu.

Ancak uzmanlar, böyle güçlü halüsinojenik deneyimlerin, sonrasında psikolojik destek olmaksızın işlenmesinin bazı riskler taşıyabileceğine dikkat çekiyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nde Saykodelik Araştırma Merkezi’ni yöneten ve çalışmada yer almayan Dr. Frederick Barrett, "LSD deneyimi çok yoğun olabilir. Bu deneyimi anlamlandırmak için bireylerin profesyonel destek alması gerekebilir" uyarısında bulundu.

YAN ETKİLERİ

LSD alan bazı katılımcılarda mide bulantısı, baş ağrısı ve halüsinasyon gibi yan etkiler gözlemlendi. Ayrıca, saykodelik araştırmalarda sıkça karşılaşılan bir sorun olan !körleme bozulması! bu çalışmada da görüldü: Katılımcıların büyük bir kısmı, LSD mi yoksa plasebo mu aldıklarını doğru tahmin edebildi. Bu durum, araştırma sonuçlarının objektifliğini kısmen zayıflatabilir.

ONLARCA YILDIR YASAK

LSD, 1950 ve 1960’lı yıllarda depresyon, bağımlılık ve anksiyete gibi rahatsızlıkların tedavisinde umut verici bir madde olarak değerlendirilmişti. Ancak 1970’te ABD’de 'tıbbi kullanımı olmayan ve kötüye kullanım potansiyeli yüksek' Çizelge 1 ilaçlar arasında sınıflandırıldıktan sonra klinik araştırmalar neredeyse tamamen durdurulmuştu.

Kaynak: Euronews