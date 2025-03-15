Ne Depresyon Ne Anksiyete: Bu Besinler Ruh Sağlığını Zırh Gibi Koruyor, Vücuda Reset Atıyor!

Araştırmalar, bağırsak sağlığının beyinle doğrudan bağlantılı olduğunu ve beslenmenin ruh hali üzerinde büyük etkisi olduğunu gösteriyor.

Depresyon riskini azaltmak için Omega-3 yağ asitleri açısından zengin somon, ton balığı, uskumru, ceviz ve keten tohumu gibi besinler tüketilmelidir. Ayrıca, B12 vitamini ve folik asit eksikliği depresyonla ilişkilendirildiğinden, kırmızı et, yumurta ve süt ürünleri diyete eklenmelidir.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Sebze, meyve, kuruyemiş ve deniz ürünlerine dayalı Akdeniz diyeti, bağırsak bakterilerini çeşitlendirerek kronik inflamasyonu azaltır ve ruh sağlığını destekler. Rafine şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak depresyon riskini düşürebilir.

MİNERALLERİN RUH HALİNİ ETKİLİYOR

Demir, çinko ve selenyum eksikliği; yorgunluk, kaygı ve uykusuzluğa neden olabilir. Selenyum stres ve kaygıyı azaltırken, çinko antidepresanların etkisini artırarak depresyon tedavisine destek sağlar.