Ne Depresyon Ne Anksiyete: Bu Besinler Ruh Sağlığını Zırh Gibi Koruyor, Vücuda Reset Atıyor!

Depresyon, stres ve travmatik olaylar sonrasında ortaya çıkabilen yaygın bir ruh sağlığı sorunudur. Peki stres, depresyon ve anksiyete gibi sorunlara hangi yiyecekler iyi geliyor?

Baybars Ergün Baybars Ergün
Ne Depresyon Ne Anksiyete: Bu Besinler Ruh Sağlığını Zırh Gibi Koruyor, Vücuda Reset Atıyor!

Araştırmalar, bağırsak sağlığının beyinle doğrudan bağlantılı olduğunu ve beslenmenin ruh hali üzerinde büyük etkisi olduğunu gösteriyor.

Depresyon riskini azaltmak için Omega-3 yağ asitleri açısından zengin somon, ton balığı, uskumru, ceviz ve keten tohumu gibi besinler tüketilmelidir. Ayrıca, B12 vitamini ve folik asit eksikliği depresyonla ilişkilendirildiğinden, kırmızı et, yumurta ve süt ürünleri diyete eklenmelidir.

Ne Depresyon Ne Anksiyete: Bu Besinler Ruh Sağlığını Zırh Gibi Koruyor, Vücuda Reset Atıyor! - Resim : 1

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Sebze, meyve, kuruyemiş ve deniz ürünlerine dayalı Akdeniz diyeti, bağırsak bakterilerini çeşitlendirerek kronik inflamasyonu azaltır ve ruh sağlığını destekler. Rafine şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak depresyon riskini düşürebilir.

Ne Depresyon Ne Anksiyete: Bu Besinler Ruh Sağlığını Zırh Gibi Koruyor, Vücuda Reset Atıyor! - Resim : 2

MİNERALLERİN RUH HALİNİ ETKİLİYOR

Demir, çinko ve selenyum eksikliği; yorgunluk, kaygı ve uykusuzluğa neden olabilir. Selenyum stres ve kaygıyı azaltırken, çinko antidepresanların etkisini artırarak depresyon tedavisine destek sağlar.

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