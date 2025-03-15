Sahurda Bir Kaşık Yiyen Gün Boyu Açlık Nedir Hissetmiyor! Damarları Oluk Oluk Açıyor, Kuru Öksürüğü Kesiyor
Ramazan’ın gelmesiyle birlikte birçok kişi tokluk veren besleyici gıdaları araştırıyor. Gün boyu yaşattığı tokluk hissiyle pekmez sıkça tüketiliyor. Sahurda bir kaşık pekmez yemenin gün boyu açlık hissettirmediği, tıkalı damarları açtığı ve kuru öksürüğe de iyi geldiği biliniyor.
Faydalarıyla kendini kanıtlamış olan pekmez, birçok hastalığa şifa olduğu gibi, Ramazan’da da gün boyu tokluk hissi vermesiyle tercih edilen gıdaların başında yer alıyor. Kış mevsimde yoğunluklu olmak üzere her mevsim tüketilebilen pekmez, tahin ve zencefille birleştirilince de tam bir şifa deposuna dönüşüyor.
TAHİN-PEKMEZ GÜN BOYU TOK TUTUYOR
Yüksek besin değerine sahip olan pekmez, son derece faydalı ve besleyici bir gıda olarak öne çıkıyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi 1-2 kaşıkla dahi karşılayan pekmez ve tahinin, özellikle sahurda tüketilmesi öneriliyor.
Pekmez çeşitleri arasında özellikle dut pekmezi açlık hissini bastırırken, saatlerce tokluk hissi vererek vücuda gün boyu enerji depoluyor. Bununla birlikte, yorgun düşen vücudun demir ihtiyacını da fazlasıyla karşılayan pekmez, Ramazan ayı boyunca aç geçirilen günlerde yorgunluk hissettirmiyor.
PEKMEZ-ZENCEFİL İKİLİSİNİN BİTMEYEN ŞİFASI
Genellikle tahin ile birlikte karıştırılarak tüketilen pekmez, zencefil ile tüketildiğinde de sağlığa büyük katkılar sunuyor. İçeriğindeki uçucu yağlar nedeniyle kuru öksürüğü yatıştıran zencefil, pekmezle birlikte tüketildiğinde solunum yollarını açarken, uyku sorununun da önüne geçiyor.
SOLUNUM YOLLARINI AÇIYOR, BAĞIŞIKLIĞI ÇELİK GİBİ YAPIYOR
Zencefil, içerdiği uçucu yağlar sayesinde öksürüğü yatıştırırken, pekmez boğazı yumuşatarak rahat nefes almayı sağlar. Özellikle gece tüketildiğinde, solunum yollarını açarak daha konforlu bir uyku uyumayı sağlar.
Mevsim geçişlerinde özellikle tüketilmesi önerilen bu karışım, her sabah 1 tatlı kaşığı tüketildiğinde bağışıklığı zırh gibi yaparak, soğuk algınlığına karşı da etkili bir görev görür.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
Zencefil ve pekmez tüketmek yalnızca bununla değil, hayati önemi olan kalp sağlığını da önemli ölçüde destekleyerek kan dolaşımını hızlandırır.