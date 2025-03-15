Sahurda Bir Kaşık Yiyen Gün Boyu Açlık Nedir Hissetmiyor! Damarları Oluk Oluk Açıyor, Kuru Öksürüğü Kesiyor

Faydalarıyla kendini kanıtlamış olan pekmez, birçok hastalığa şifa olduğu gibi, Ramazan’da da gün boyu tokluk hissi vermesiyle tercih edilen gıdaların başında yer alıyor. Kış mevsimde yoğunluklu olmak üzere her mevsim tüketilebilen pekmez, tahin ve zencefille birleştirilince de tam bir şifa deposuna dönüşüyor.