26 Ülkeyi Yürüyerek Gezdi, Samsun'da Şaşkına Döndü: 'Böyle Bir Şeyle Hiç Karşılaşmadım'

Dünyayı yürüyerek gezen İngiliz gezgin Karl Bushby, Samsun'da unutulmaz bir deneyim yaşadı. Büyükşehir Belediyesinin butik otelinde konaklayan Bushby, yerel yönetimin kendisini karşılamasının harika bir durum olduğunu belirterek, “Seyahat ettiğim 26 yıl boyunca böyle bir şeyle karşılaşmadım” dedi. Bushby, Samsun'un Türkiye'deki önemli duraklarından biri olduğunu ifade etti ve burada kendisini destekleyen yerel yönetimin gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti.

26 YILDIR GEZİYOR

26 yıldır hiçbir ulaşım aracı kullanmadan dünyayı yürüyerek gezen Karl Bushby, Samsun'da kaldığı süre boyunca şehri çok beğendiğini belirtti. Özellikle Samsun'un güzellikleri ve yerel yönetimin kendisine sunduğu destek, Bushby için olağanüstü bir deneyim oldu. Şehirde geçirdiği süre boyunca, daha önce hiç beklemediği şekilde karşılandığını ve desteklendiğini söyledi. Bushby, “Bu harika bir şeydi, seyahat ettiğim 26 yıl boyunca böyle bir şey yaşamadım” diye ekledi.

Şubat ayında Türkiye'ye geldiğini belirten gezgin, ilk haftalarda kötü hava koşulları ile karşılaştığını fakat şu anda Samsun'da havanın harika olduğunu söyledi. Türkiye'deki misafirperverlikten oldukça memnun kaldığını kaydeden Bushby, birçok insanın kendisini evlerine davet ettiğini ve hediye olarak yiyecek ve su verdiklerini söyledi.

Hedefinin, Güney Amerika'nın güney ucundan Birleşik Krallık'a kadar ulaşım aracı kullanmadan yürüyerek geri dönmek olduğunu belirten Karl Bushby, şu anda yaklaşık 39 bin kilometre yol aldığını ve tüm zorluklara rağmen seyahat etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: İHA