Öğrenince Asla Çöpe Atmayacaksınız: Meğer Servet Değerindeymiş! Mart Ayında Yapın, Hasada Doyun

KAHVE TELVESİYLE TOPRAK KALİTESİ NASIL İYİLEŞTİRİLİR?

Bahçenizde sebze ve diğer ürünlerin verimini önemli ölçüde artırmak için kara toprak yapmanın yollarını arıyorsanız, uzmanlar hemen hemen her evde bulunan kahve telvesine dikkat etmenizi öneriyor. Bu tür beslenmenin size bir kuruş maliyeti olmayacaktır.

Kahve telvesinin, toprak kalitesini artıracak çok miktarda vitamin ve besin içeriğine sahip olduğu ortaya çıktı. Adeta doğal gübre görevi gören kahve telvesi, verimsiz toprakların da kalitesini büyük ölçüde artırıyor.