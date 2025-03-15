Denizde de Gidebilen Motosiklet Üretti

İstanbul'da genç tamirci Mustafa İrfanoğlu, kano ve motosikleti birleştirerek dikkat çeken "Motokano"yu üretti. Haliç'te test edilen ve havadan görüntülenen Motokano, trafikte sürücülerin büyük ilgisini çekti.

Denizde de Gidebilen Motosiklet Üretti

İstanbul'da 24 yaşındaki motosiklet tamircisi Mustafa İrfanoğlu, kano ile motosikleti birleştirerek "Motokano" adını verdiği ilginç bir araç geliştirdi. Fatih Karagümrük’te motosiklet tamir atölyesi bulunan İrfanoğlu, 8 yaşından beri tamir işleriyle uğraşıyor. Haliç'te kano ile spor yapanları gördüğünde aklına motosikleti suya uyarlama fikri geldi ve hemen projeye başladı. Yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından, motosikletin çeşitli aksamlarını deniz suyuna dayanıklı hale getirerek iki kano ve elektrikli bir deniz motoruyla "Motokano"yu tamamladı. Trafikte sürücülerin şaşkın bakışları arasında ilerleyen ve Haliç'te havadan görüntülenen Motokano, oldukça dikkat çekti.

Denizde de Gidebilen Motosiklet Üretti - Resim : 1

Mustafa İrfanoğlu, projenin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü ve farklı araçlara da uyarlanabileceğini belirtti. Motokano'nun maliyetinin motosiklet hariç 15-20 bin TL civarında olduğunu söyleyen İrfanoğlu, kanoları motosiklete bağlamadan önce deniz suyuna dayanıklı hale getirdiğini ve bazı parçaları özel olarak korumaya aldığını ifade etti. Yenilikçi tasarımıyla yaya ve sürücülerden büyük ilgi gören Motokano, pek çok kişi tarafından talep ediliyor.

Denizde de Gidebilen Motosiklet Üretti - Resim : 2

İrfanoğlu, bu projenin motosiklet kazalarındaki ölüm oranlarını da azaltabileceğine dikkat çekti. Motokano'nun yan kısımlarında bulunan kanoların ek bir koruma sağladığını vurgulayan genç tamirci, güvenliği artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı planladığını dile getirdi. Kendi imkanlarıyla geliştirdiği bu projeyi daha da ileri taşımak isteyen İrfanoğlu, ilerleyen dönemlerde farklı versiyonlarını üretmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA

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