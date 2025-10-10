Bakan Fidan Açıkladı: Türkiye Sahada Olacak, Ateşkesi Denetleyecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki savaşa son vermeyi amaçlayan ABD Barış Planı’nın görüşüldüğü Paris’teki uluslararası toplantıya katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fidan, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin önemli detaylar verdi.

Bakan Fidan Açıkladı: Türkiye Sahada Olacak, Ateşkesi Denetleyecek
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen zirvede konuşan Fidan, Türkiye’nin sürecin başından bu yana aktif rol oynadığını belirterek, “2 senedir devam eden Gazze’deki soykırımın durması için dün bir umut ortaya çıktı” dedi. Bakan Fidan Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü vurguladı.

‘ULUSLARARASI TOPLUM ŞU ANDA TEYAKKUZDA’

Bakan Fidan, ateşkes planının uygulanmasında dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek, “Anlaşmanın ilk aşamasının 4 ana hedefi var. Türkiye sahada ateşkesi takip edecek. İsrail'in savaşı tekrar dayatma gibi bir durumu olabilir, buna karşı uluslararası toplum şu anda teyakkuzda" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE-KATAR GÖREV GÜCÜ DEVREYE GİRİYOR

Gazze’de sahadaki uygulamalarla ilgili olarak Türkiye ve Katar’ın ortak bir ekip kuracağını belirten Fidan, sürece dair şunları söyledi:

“Türkiye ve Katar'dan oluşan bir ekip yer alacak. Her iki taraf, Filistin ve İsrail tarafıyla konuları görüşecek. Anlaşmanın ilgili maddelerinin uygulamasında kendine düşen görevleri yapacak. Hemen önceden tanımlanan görevlendirme yok. Anlaşma hayata geçtikçe sorunlar ortaya çıkacak. Bu sorunlara pratik cevaplar bulunması için bu ekip zamanı geldikçe devreye girecek”

