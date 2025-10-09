İsrail’in Özgürlük Filosu'nda Alıkoyduğu 3 Milletvekili Türkiye'ye Döndü

İsrail tarafından uluslararası sularda, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Vicdan Gemisi'ne yapılan saldırıda alıkonulan milletvekillerini taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi

Son Güncelleme:
Özgürlük Filosu Koalisyonu’nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan gemide bulunan Türk milletvekilleri, diplomatik süreçlerin ardından Türkiye’ye ulaştı.

TEL AVİV'DEN BAKÜ'YE, ORADAN İSTANBUL’A

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan Azerbaycan Havayolları’na ait bir uçakla öğle saatlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye geçiş yaptı.

Burada kısa süre kalan heyet, aynı hava yolu şirketine ait başka bir uçuşla saat 22.20’de İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

ARIKAN VE ALİ Ü KARŞILADI

İstanbul Havalimanı'nın VIP salonunda gerçekleşen karşılama töreninde, milletvekillerini aileleri başta olmak üzere Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, çeşitli parti temsilcileri ve vatandaşlar coşkuyla karşıladı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
