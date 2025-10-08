Numan Kurtulmuş Açıkladı: Özgürlük Filosu'nda İsrail'in Alıkoyduğu Vekil ve Vatandaşların Son Durumu Ne?

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Kurtulmuş, İsrail'in Özgürlük Filosu'nda alıkoyduğu vekil ve vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için girişimde bulunulduğunu bildirdi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in alıkoyduğu milletvekili ve vatandaşlar için Meclis'i bilgilendirdi.

Kurtulmuş, alıkonulan vatandaşlar için ilk girişimde bulunulduğunu açıkladı.

"Gemide 21 Türk vatandaşımız var. Türkiye'ye getirilmeleri için girişimde bulunuldu" diyen Kurtulmuş, açıklamasının devamında "TBMM olarak diyoruz ki, bu arkadaşlarımız derhal alıkonuldukları yerden serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye ulaştırılmalıdır. İsrail'in bu konuda aklını başına almasını tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Bugün hazırlamakta olduğumuz bir metni, bütün uluslararası parlamento asambleleri başkanlarına ve dünyanın önemli parlamento başkanlarına göndereceğim. Böylece artık İsrail'in hukuk tanımamazlık noktasında da sınırları çok aştığını bir kere daha dünya kamuoyu ile paylaşacağız"

