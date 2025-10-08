'Süreç Komisyonu'nun 14. Toplantısı Başladı
Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 14. toplantısı başladı. Komisyonda Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri dinlenecek.
Terörsüz Türkiye hedefiyle Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplandı.
TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek 14. toplantının birinci oturumunda, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri dinlenecek.
