'Süreç Komisyonu'nun 14. Toplantısı Başladı

Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 14. toplantısı başladı. Komisyonda Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri dinlenecek.

'Süreç Komisyonu'nun 14. Toplantısı Başladı
Terörsüz Türkiye hedefiyle Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplandı.

TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek 14. toplantının birinci oturumunda, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri dinlenecek.

'Süreç' Komisyonunda Arka Kapı Diplomasisi! PKK Lideri Öcalan İle Görüşme Olacak mı?
Bahçeli 'Gitsinler' Dedi, DEM Parti Komisyona Yine 'İmralı' Çağrısı Yaptı
Beştepe'den Dikkat Çeken Çıkış: Komisyon İmralı'yı Ziyaret mi Edecek?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Numan Kurtulmuş
