Bahçeli 'Gitsinler' Dedi, DEM Parti Komisyona Yine 'İmralı' Çağrısı Yaptı

Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyon üyelerinden bir heyetin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yüz yüze görüşmesini önerdi ve "mesajlar ilk ağızdan alınmalı ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır" dedi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Bahçeli'nin çağrısının ardından aynı talebi yineledi. Hatimoğulları, "Barış komisyonu 13 toplantı gerçekleştirdi. Sayısız insanı bu toplantılarda dinledi. İktidar ve devlet barış için ne zaman eyleme geçecek? En kritik, en can alıcı soru bu süreçle ilgili budur. Artık siyasi ve hukuki eşiği atlama zamanı gelmiştir. Demokratik entegrasyon için demokratik yasaları yapmak lazım. Komisyon Sayın Öcalan'ı dinlemeli." dedi.

Konuşmasına, "Yeni yasama döneminin barışa ve demokrasiye vesile olmasını diliyoruz. Yıl 1980, 7 Ekim'i 8 Ekim'e bağlayan gece 12 Eylül'ün ilk idamı gerçekleşiyor. Devrimci sosyalist Necdet Adalı idam ediliyor. Yine 8 Ekim'de 1978'de Bahçelievler katliamında ölümsüzleşen devrimcileri ve Necdet Adalı'yı saygıyla ve minnetle anıyorum, onları asla unutmayacağız." sözleriyle başlayan Hatimoğulları, "Türkiye belirsizliklerle dolu ve ne yazık ki her şey son derece kırılgan. Bu ülkede olmayan 5 şeyi arıyoruz, aramaya devam edeceğiz. Ekonomik geçim, barış, adalet, demokrasi, özgürlük. Barış toplumun onurudur. Türkiye'nin ikinci yüzyılında verilecek en büyük armağandır. Demokrasi yalnızca bir yönetim işi değil, birlikte eşit ve ortak yaşamın inşasının ta kendisidir. Ekonomi sadece kuru rakamlardan ibaret değildir, sofrasında ekmeği eksilenin bizatihi hayatının kendisidir. Bizler DEM Parti olarak toplumun bu acil ihtiyaçlarının son derece arkasındayız." ifadelerini kullandı.

'TOPLUM SOMUT ADIMLAR BEKLİYOR'

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısını ve akabinde örgütün silahları yaktığını hatırlatan Hatimoğulları, "Geçen 1 yılda partilerin birbirleriyle daha sıkı diyalog halinde olması bizler açısından elbette önemlidir. TBMM bünyesinde kurulan barış komisyonu çok kıymetli çalışmalara imza attı, doğrudur. Fakat toplum artık somut adımlar bekliyor. Durgun suyu daha çok bulandırmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz." diye konuştu.

"Barışı herkes canıgönülden istiyor ama somut adım atılmadığı için bu sürece ilişkin toplumda yeterince bir güvenin oluşamadığının hepimiz farkındayız." ifadelerini kullanan Hatimoğulları, ana muhalefet partisine yönelik operasyonların son bulması gerektiğini de söyledi.

'İKTİDAR NE ZAMAN EYLEME GEÇECEK?'

"Barış komisyonu 13 toplantı gerçekleştirdi. Sayısız insanı bu toplantılarda dinledi. Dinlenenlerin çoğu Kürt meselesi amasız fakatsız çözülmelidir dedi. Demokratik haklar ve eşit yurttaşlık konusunda demokratik adımlar atılmalıdır dedi. İktidar ve devlet barış için ne zaman eyleme geçecek?" diye soran Hatimoğulları, süreçle ilgili 'en kritik ve en can alıcı soru'nun bu olduğunu ifade etti. Hatimoğulları, "Komisyon Sayın Öcalan'ı dinlemeli." çağrısını da yineledi.

'ÖCALAN'A UMUT HAKKI TANINMALI'

Hatimoğulları, Öcalan'a umut hakkı verilmesi gerektiğini de belirterek, "İki gün sonra Sayın Öcalan'a gerçekleştirilen uluslararası komplonun 27. yılına giriyoruz. Sayın Öcalan 27 yıldır kesintisiz bir şekilde halkları karşı karşıya getirmeye çalışanlara karşı çözümü inatla savundu, savunmaya devam ediyor. Sayın Öcalan'ın umut hakkı mutlaka tanınmalıdır. Umut hakkı sıradan bir hukuk maddesi değildir. Evrensel hukukun merkezindeki ilkelerden biridir. Ömür boyu kapıyı kilitleyip anahtarı denize atamazsınız." diye konuştu.

'KOBANİ TUTSAKLARI TAHLİYE EDİLMELİ'

Kobani davasından da bahseden Hatimoğulları, cezaevindeki tüm siyasetçilerin tahliye edilmesi gerektiğini söyledi:

"6-8 Ekim'i gerekçe göstererek Kobani Kumpas Davası açıldı. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu onlarca arkadaşımız davada yargılandı ve 100'lerce yıl ceza aldılar. AİHM'in 8 Temmuz'da Demirtaş için aldığı karar yarın kesinleşecek. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün Kobani tutsakları derhal tahliye edilmelidir. Siyasete kelepçe vurulamaz. Hepsi özgür olana dek mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz."

'SAATLER İÇERİSİNDE BIRAKILMALARINI İSTİYORUZ'

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Hatimoğulları, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün tutuklu HDP'li siyasetçilerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi:

"Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani kumpas davasından şu an tutuklu bulunan tüm arkadaşlarımızın zaten AİHM'in ilk karar dikkate alınarak bırakılmaları gerekiyordu. AİHM Büyük Daire üçüncü kez kararını açıklıyor. Ve Türkiye'ye verilen süre yarın doluyor. Bizler bugün ya da yarın AİHM'in kararlarının yerine getirilmesini ve toplumun vicdanının rahatlatılmasını bekliyoruz. Arkadaşlarımızın saatler içerisinde bırakılmasını can-ı yürekten talep ediyoruz, istiyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi