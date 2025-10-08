7 Belediye Başkanı Daha AKP'ye Geçti

CHP, DEVA, Demokrat Parti ve Yeniden Refah Partisi'nden AKP'ye katılımlar oldu. 7 belediye başkanı daha AKP'ye katıldı. Partiye katılan isimlerin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP, Yeniden Refah ve Gelecek Partisi'nden AKP'ye katılımlar oldu. Cumhurbaşkanı, partiye yeni katılanların rozetlerini taktı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

7 belediye başkanı AKP'ye katıldı

AKP'ye katılan belediye başkanları şöyle:

CHP'den istifa eden Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak
Demokrat Parti'den istifa eden Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara
DEVA'dan istifa eden Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Belediye Başkanı Abid Özdemir
DEVA'dan istifa eden Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Belediye Başkanı Uşak Ataş
Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Belediye Başkanı Eşref Varol
Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Giresun Ören Beldesi Belediye Başkanı Soner Erkan
Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Bingöl Merkez Sancak Beldesi Belediye Başkanı Hayrettin Küçük

Kaynak: AA

