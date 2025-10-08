Meclis Açılışında En Çok Bu Fotoğraf Konuşulmuştu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk Yorum Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni yasama yılını açtı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hitap etti. CHP ve TİP'in katılmayacağını açıklaması nedeniyle konuşma sırasında bu partilerin sıraları boştu.

DEM Partili milletvekilleri törene katıldı; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişinde ve konuşma sonunda ayakta alkışladılar. Konuşma sonrası Erdoğan, partileri dolaşarak vekillerle el sıkıştı. Bir yıl önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşmasından tam bir yıl sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan da DEM Partili vekillerle selamlaştı. Ancak DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'yla tokalaşmaması dikkat çekti.

ÇOK KONUŞULAN FOTOĞRAF...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli, DEM Parti Eş Başkanları ve İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu Başkanlık Divanı odasında ağırladı. AKP'li yöneticiler ve Meclis Başkanı Kurtulmuş da buradaydı; Hatimoğulları katılmadı. Erdoğan'ın bunu fark edip üzüntüsünü dile getirdiği, Pervin Buldan aracılığıyla Hatimoğulları'nı akşam resepsiyonuna davet ettiği belirtildi.

Resepsiyonda Erdoğan, Hatimoğulları'yla tokalaşarak "Kusura bakmayın, bugün öyle bir hatamız oldu" diyerek özür diledi.Gecenin en çok konuşulan anı, Mermerli Salonu'nda Erdoğan'ın yanında oturan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın karesiydi.

'O KARE GERÇEK TÜRKİYE FOTOĞRAFIDIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu çok konuşulan kareye ilişkin ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis açılış resepsiyonu davetine katılanların oradaki yer alışı bizim için çok çok önemliydi. DEM Grubuyla da orada bir araya geldik, sohbetlerimiz oldu. Bu sohbetlerin dışında da geleceğe yönelik neler yapılabilir? Bunları konuşma, görüşme fırsatımız oldu. Bundan sonrası da inşallah hayır olur diye düşünüyorum. Resepsiyonda çekilen fotoğraf karesine gelirsek. O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Birileri Türkiye’yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir."

Kaynak: Haber Merkezi