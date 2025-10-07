Tahliye Beklentisi Artmıştı... Türkiye'den AİHM'e Kritik Demirtaş Başvurusu!
Türkiye, Selahattin Demirtaş hakkında verilen kararın AİHM Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını istedi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz’da Demirtaş’ın tutukluluğunun hak ihlali olduğuna hükmetmişti. Avukatların açıklamasına göre Türkiye, bu karara 8 Ekim’e kadar itiraz etmezse karar kesinleşecek ve Demirtaş’ın tahliyesinin önü açılacaktı.
Ancak bir gün kala Türkiye’nin AİHM kararının Büyük Daire’de yeniden incelenmesi için başvuru yaptığı bildirildi.
