Tahliye Beklentisi Artmıştı... Türkiye'den AİHM'e Kritik Demirtaş Başvurusu!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz’da Demirtaş’ın tutukluluğunun hak ihlali olduğuna hükmetmişti. Avukatların açıklamasına göre Türkiye, bu karara 8 Ekim’e kadar itiraz etmezse karar kesinleşecek ve Demirtaş’ın tahliyesinin önü açılacaktı.

Ancak bir gün kala Türkiye’nin AİHM kararının Büyük Daire’de yeniden incelenmesi için başvuru yaptığı bildirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...