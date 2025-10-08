MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'e Çok Ağır Sözler: 'Parmak Sallayanın Parmağını Gözüne Sokarız'

MHP cephesinden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine çok ağır sözlerle yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Bizi tehdit edene anladığı dilden karşılık vererek haddini bildirir, parmak sallayanın parmağını mukabil kelamla gözüne sokarız” ifadelerini kullandı.

MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'e Çok Ağır Sözler: 'Parmak Sallayanın Parmağını Gözüne Sokarız'
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dünkü CHP grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için sert sözler kullanan Özgür Özel’e tepki gösterdi. “Hadsiz Özgür Özel’e cevap” başlığı ile bir paylaşımda bulunan Yalçın, “Bizi tehdit edene anladığı dilden karşılık vererek haddini bildirir, parmak sallayanın parmağını mukabil kelamla gözüne sokarız” ifadelerini kullandı.

MHP'li Semih Yalçın'dan Özgür Özel'e Çok Ağır Sözler: 'Parmak Sallayanın Parmağını Gözüne Sokarız' - Resim : 1
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öldürülen avukat Serdar Öktem'e ilişkin soruya yanıt vermemesine ilişkin "Bütün Türkiye konuşuyor, birileri susuyor. Ankara'nın ortasında vurulan MHP'li. Vurup da yargılananlar MHP'li. Azmettirenler MHP'li. Serbest bırakıldıktan sonra susturulan MHP'li. Susturtanlar MHP'li. Konuşmayan bir tek sensin MHP'li. Hak etmediğimi söylersen, hak ettiğini duyarsın" ifadelerini kullanmıştı.

'HADSİZ EDEPSİZ HAREKETLERİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ'

Özel’e yanıt MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan geldi. Yalçın, Özel’e sert tepki gösterirken, ‘masumiyeti ispatlanmış insanlara suç isnadında’ bulunduğunu savundu.

Özel’e yönelik “İnsan onu dinlerken; ne kadar yetersiz ve çaresiz, bir o kadar da kalibresi düşük ve liyakatsiz bir politikacı olduğunu ibretle görüyor” diyen Yalçın, “Özel, “genel başkanlık kalıbı”nın adamı değil. Dokuzluk tabanca şarjörüne düşmüş 6,35’lik saçma gibi tıngırdıyor. Özgür Özel iyi bilsin ki Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye ve partimize yönelik hadsiz, edepsiz ve saygısız hareketleri görmezden gelmeyiz. Kürsüden efelenmelere, sahte yiğitliklere pabuç bırakmayız. Tehdit dili, parmak sallama vs. bize sökmez. Bizi tehdit edene anladığı dilden karşılık vererek haddini bildirir, parmak sallayanın parmağını mukabil kelamla gözüne sokarız” diye yazdı.

CHP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYONLARI HATIRLATTI

Yalçın CHP’li belediyelere yönelik operasyonları işaret ettiği açıklamasında, “Özgür Efendi sürekli topu taca atacağına, CHP’li belediyelerin mali kanallarını kirli para ve rüşvet kanalizasyonuna çeviren hırsızları, parti içindeki hasımlarından önce bizzat ifşa edip temizlesin” dedi.

Semih Yalçın'ın ilgili paylaşımı şöyle:

Özgür Özel 'Yalvarıyorum' Diyerek Seslendi: Nadir Elementlerin Trump'a Satılmasına Engel Olun'Özgür Özel 'Yalvarıyorum' Diyerek Seslendi: Nadir Elementlerin Trump'a Satılmasına Engel Olun'Siyaset
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı’na Açık TRT Daveti: 'Hazırım' Diyorsa Yarın Akşam Çıksın Karşıma’Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı’na Açık TRT Daveti: 'Hazırım' Diyorsa Yarın Akşam Çıksın Karşıma’Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

