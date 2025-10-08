Bakanlık AİHM Kararına İtiraz Etti! Selahattin Demirtaş'ın Avukatından İlk Açıklama Geldi

AİHM’in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ikinci tahliye kararına Türkiye'den yetkililerin itiraz etmesinin ardından Demirtaş'ın avukatından ilk açıklama geldi.

Hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2. Dairesi tarafından verilen ihlal kararının yeniden değerlendirilmesi gündeme geldi. Türkiye, söz konusu kararın AİHM Büyük Dairesi'nde tekrar ele alınması yönünde talepte bulundu.

DEM PARTİ’DEN KARAR SONRASI AÇIKLAMA

Karara siyasi tepkilerde gecikmedi. DEM Parti, yaptığı açıklamada AİHM’nin açık ifadesine rağmen, Adalet Bakanlığı’nın tutumunu eleştirdi. Parti açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"AİHM ‘derhal tahliye edilmeli’ diyor; Adalet Bakanlığı ise hukuksuzluğu sürdürmekte ısrar ediyor. Karar son derece açık: sevgili Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerekiyor. Uluslararası hukuk kararlarını tanımamakta ısrar etmek, hukuksuzluğu itiraf etmekten başka bir anlam taşımıyor.”

AVUKATTAN ‘HUKUKA DÖNÜŞ’ ÇAĞRISI

Gelişmelerin ardından Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman da sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Hükümetin yaptığı itirazın, AİHM kararını uygulama yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını vurgulayan Karaman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hükümetin AİHM kararına itiraz etmiş olması, karara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.

Sn. Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi için yaptığımız başvuru halen İstinaf Dairesinin incelemesinde bulunmaktadır.

Hukuka dönüş, her zaman mümkündür. Neden hemen şimdi olmasın.."

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Türkiye’nin AİHM Büyük Daire’ye yaptığı başvuru henüz karara bağlanmadı. Eğer Büyük Daire başvuruyu kabul ederse, dosya yeniden ele alınacak.

