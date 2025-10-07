İsrail'den Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Akılalmaz Zulüm! 20 Binden Fazla Filistinliyi Gözaltına Alındı

İsrail ordusunun son 2 yılda işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığı açıklandı.

Son Güncelleme:
İsrail'den Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Akılalmaz Zulüm! 20 Binden Fazla Filistinliyi Gözaltına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdürdüğü 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik artan gözaltılar hakkında bir rapor yayımladı.

Raporda, son 2 yılda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 binden fazla Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlardan 1660'ının çocuk, 595'inin ise kadın olduğu belirtildi. İsrail güçlerinin bu gözaltılar sırasında Filistinlilere ve ailelerine karşı saldırı ve kötü muamelelerde bulunduğu bildirildi.

İsrail'den Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Akılalmaz Zulüm! 20 Binden Fazla Filistinliyi Gözaltına Alındı - Resim : 1

77 CAN KAYBI

İşkence ve kötü muamelenin giderek arttığı İsrail hapishanelerinde ise son 2 yılda 46'sı Gazze Şeridi'nden alıkonanlar olmak üzere 77 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail hapishanelerinde Filistinlilere yönelik aç bırakma, fiziksel ve psikolojik işkence, cinsel saldırı gibi suçlar işlendiğine dikkati çekildi.

Raporda ayrıca 2 yıl önce İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli sayısı 5 bin 250 iken bugün itibarıyla bu sayının 11 bin 100'den fazla olduğu belirtildi.

İsrail'in Ateşkese Niyeti Yok! Gazze'de 72 Saatte 106 Kişiyi Öldürdüİsrail'in Ateşkese Niyeti Yok! Gazze'de 72 Saatte 106 Kişiyi ÖldürdüDünya
Putin, Netanyahu’yla Görüştü! Ana Gündem GazzePutin, Netanyahu’yla Görüştü! Ana Gündem GazzeDünya
Gazze'de 2 Yıldır Süren Katliam... Can Kaybı 67 bin 173 OlduGazze'de 2 Yıldır Süren Katliam... Can Kaybı 67 bin 173 OlduDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Bakan Fidan’dan Gazze Diplomasisi… Mısırlı Bakan ile Görüştü Bakan Fidan’dan Kritik Gazze Diplomasisi
İran Meclisi Onayladı! Para Biriminde Değişikliğe Gidiliyor İran Meclisi Onayladı! Para Biriminde Değişikliğe Gidiliyor
Kademeli Emeklilik Meclis Gündeminde! İsa Karakaş İlk Kez Açıkladı: Memur ve Memur Emeklisine Müjde, Tarih Verdi Kademeli Emeklilik İçin Tarih Verdi
Ve Beklenen İmza Atıldı! Abdullah Avcı Resmen Geri Döndü: Hayırlı Uğurlu Olsun Abdullah Avcı Resmen Geri Döndü
ÇOK OKUNANLAR
Kahramanmaraş Depremini Bilmişti! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Marmara İçin Korkutan Uyarı: En Kötüsüne Hazır Olun Marmara Depremi İçin Korkutan Uyarı
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu Değil Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok
Avukat Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Veren Kişi Ortaya Çıktı Serdar Öktem Cinayetinde Talimat Yurt Dışından
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek