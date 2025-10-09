Manavgat Belediyesi Soruşturmasında Yeni Gelişme: Niyazi Nefi Kara İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 11’i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Kara hakkında 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Manavgat Belediyesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu 11’i tutuklu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda, Kara'nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve bazı iş insanlarını da kapsayan dosya tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelemeye alındı ve kabul edildi.

61 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, görevden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara hakkında ciddi suçlamalara yer verildi. Kara’nın, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlediği, haksız kazanç sağladığı, icbar suretiyle irtikapta bulunduğu, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, rüşvet aldığı ve zimmete para geçirdiği öne sürüldü. Bu suçlamalar doğrultusunda, Kara için 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DELİLLER DOSYADA YER ALDI

İddianamede yer verilen deliller arasında; sanıkların ifadeleri, banka hesap hareketleri, MASAK incelemeleri, bilirkişi raporları, tapu kayıtları, sahte fatura örnekleri, ödeme dekontları, telefon trafiği (HTS) analizleri ve diğer teknik bulgular yer aldı.

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianameyle birlikte, sanıklar hakkında yargılama süreci başlıyor. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu dava, önümüzdeki günlerde başlayacak duruşmalarla birlikte daha da netlik kazanacak.

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularında rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, eski Başkan Kara ile birlikte belediye yöneticileri ve bazı iş insanları tutuklanmış, toplamda 30 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, bir zirai depoda gizlenmiş halde 3 kilo külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

