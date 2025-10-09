Gizli Oda, Kaygan Zemin, Çığlıklar… Güllü’nün Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! Evinin İçi İlk Kez Görüntülendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne dair sır perdesi hâlâ aralanamadı. Olayın ardından kamuoyunda pek çok iddia gündeme gelirken, soruşturma devam ediyor. Güllü’nün ölüm anına dair yeni görüntüler ve tanık ifadeleri ilk kez ortaya çıktı.

Olayla ilgili merak edilen noktalardan biri olan Güllü’nün evi, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programı tarafından ilk kez görüntülendi. Görüntülerde, Güllü’nün düşüş yaşadığı odadaki camın oldukça geniş ve sürgülü olduğu, camla zemin arasındaki mesafenin çok kısa olduğu dikkat çekti.

İddialara göre Güllü, olay günü alkollüydü ve camın önünde oynarken dengesini kaybederek aşağı düştü. O sırada odada bulunan kızı ve arkadaşının ifadeleri de bu iddiaları destekliyor.

KAYGAN ZEMİN TARTIŞMASI

Kaza sonrası en çok konuşulan iddialardan biri de zeminin kayganlığıydı. Kanal D ekibinin yaptığı çekimlerde, odadaki parkelerin oldukça kaygan olduğu ve dar bir alan bulunduğu belirtildi. Program sunucuları da zeminin kayganlığının, düşme ihtimalini artırabileceğini vurguladı.

'GİZLİ GEÇİT' İDDİALARINA YANIT

Sosyal medyada konuşulan bir başka dikkat çekici iddia ise evde “gizli bir geçit” olduğuydu. Yapılan incelemelerde, çatı katında bir kapı olduğu ancak bunun torununun odasına açıldığı, herhangi bir gizli bölme ya da yan daireye geçiş bulunmadığı netlik kazandı. Güllü’nün dairesinden başka bir alana geçişin imkânsız olduğu ifade edildi.

‘CAMA DÖNDÜK GÜL ANNE YOKTU’

Güllü’nün hayatını kaybettiği an evde bulunan isimlerden biri olan kızı Tuğyan’ın arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun ifadesi ise ilk kez canlı yayında paylaşıldı. Ulu’nun ifadesine göre o anlarda Güllü’nün düşüşü ne görülmüş ne de bir ses duyulmuştu.

Sultan Nur Ulu’nun ifadesi şöyle:

“Döndüğümde Gül anne düşmüştü, düşme anını görmedim. Gül annem soğuğu sevdiği için pencereler hep açıktır. O gün herhangi bir tartışma olmadı. Gül annenin düşerken bağırıp bağırmadığını hiç hatırlamıyorum. O an şoktaydım. Aynı anda aynı cama döndük, Gül anne yoktu. Biz hemen koşarak aşağı indik. Biz o esnada oynuyorduk.”

Kaynak: Kanal D