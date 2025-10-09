Her Kepçede Evlat Acısı... Pilavcı Haluk Coşar'dan İnsanlık Dersi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Avcılar ilçesinde 16 yıldır lokanta işleten Haluk Coşar, uygun fiyatlı ve bol kepçeli tavuklu pilavıyla vatandaşların ve öğrencilerin uğrak noktası haline geldi. “Pilavcı Haluk Baba” olarak tanınan Coşar, her tabağa yıllar önce kaybettiği iki evladı için birer kepçe fazla pilav koyuyor.

“Bana aç gelin çocuklar, cebinizde olsun olmasın bana aç gelin” sözleriyle gönülleri fetheden esnaf, enflasyonla mücadelenin sadece rakamlarla değil, vicdanla da yapılabileceğini söylüyor.

ÖĞRENCİNİN DOSTU, DAR GELİRLİNİN SIĞINAĞI

Haluk Coşar’ın yeri özellikle öğle saatlerinde tıklım tıklım doluyor. Çevredeki okullardan gelen öğrenciler, esnaf, işçiler ve memurlar onun bol kepçeli, uygun fiyatlı pilavını tercih ediyor.

‘HER KEPÇEDE EVLATLARIM VAR’

Haluk Coşar için bu iş sadece ticaret değil, bir tür adanmışlık. Seneler önce iki çocuğunu kaybeden Coşar, her tabağa birer kepçe de onlar için koyuyor. Onları hiç unutmuyor, her gün onların adına hayır dağıtıyor. "Benim cennette iki tane yavrum var. Biliyorum ki cennetteler ama babalarının onları unutmadığını bilmelerini istiyorum" diyor.

Enflasyona en çok insanların tetiklediğine vurgu yapan işletmeci Haluk Coşar, karnı aç parası olmayan herkesi de beklediğini dile getirerek, "Evlatlarımıza porsiyon olarak sunuyoruz. 750 gram pilav 175 lira. Yanına biberinden tut her şeyini veriyoruz. Gayet basit sevgili bakanımız Mehmet Şimşek enflasyon ile mücadele ediyor. Enflasyonu insanlar yapıyor. Sevgili tüccarlarım, isteseler benim gibi verebilirler. Her şey para değil. Benim cennette iki tane yavrum var. Ben onların adını anmadan onlar için, bu diyorum ki kızım için diğerini de oğlum için koyuyorum. Biliyorum ki cennetteler ama babalarının onları unutmadığını bilmelerini istiyorum. Bütün evlatlarını kaybeden ailelere sabırlar diliyorum. Mevlana'nın bu sözünü unutmasınlar , ‘ Sabır acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder'. Bana aç gelin çocuklar, cebinizde olsun olmasın bana aç gelin" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN TAM NOT

Mekâna gelen öğrencilerden Yiğit Baran Çekici, “Yarım ciğerli pilav aldım. 165 lira. Ama normal bir pilavcıya göre buranın porsiyonu bir buçuk eder” dedi.

Umut Can Akgün ise “"Çok ucuz ve çok fazla koyuyor. Dışarıya göre çok uygun. Ben sporcu tabağı aldım ben. Normal bir yere göre 4 kat daha fazla. Dışarıda böyle bir şey yesek 400 lira falan tutar" diye konuşt

