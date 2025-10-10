İsrail Basını 'Ordu Gazze'den Çekiliyor' Diye Duyurdu, İlk Görüntüleri Yayınladı Ama... Ateşkes Gölgesinde Katliama Devam

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Gazze’de ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından ordu, işgal ettiği bazı bölgelerden çekilmeye başlasa da Gazze Şeridi’ne yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürdü. İsrail basını, ordunun çekildiği anların görüntüsünü yayınladı.

Son Güncelleme:
İsrail Basını 'Ordu Gazze'den Çekiliyor' Diye Duyurdu, İlk Görüntüleri Yayınladı Ama... Ateşkes Gölgesinde Katliama Devam
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde işgal ettiği bazı bölgelerden kısmen çekilmeye başladı. Ancak bölgeye yönelik saldırılar sürüyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısına, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner de katıldı. Toplantıda 5 aşırı sağcı bakan anlaşmaya “hayır” oyu verdi. Ancak çoğunluğun desteğiyle anlaşmanın ilk aşaması onaylandı.

ASKERLER ÇEKİLİYOR AMA...

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberlere göre, anlaşmanın kabul edilmesinin ardından İsrail askerleri Gazze’de işgal ettikleri bazı bölgelerden “ayarlanmış konuşlanma hatlarına” çekilmeye başladı. İsrail Ordu Radyosu ise bazı tugayların bölgeden ayrıldığını bildirdi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen, İsrail ordusu sabah saatlerinden itibaren Gazze’nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenlemeye devam etti. Görgü tanıklarına göre, savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze kentinin doğusunu hedef aldı. Ayrıca, tanklardan Gazze’nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru çevresine ateş açıldı.

Gazze’nin güneyindeki Refah kenti yakınlarında yer alan Şakuş bölgesinde konuşlu İsrail askeri araçlarının, yerinden edilen sivillerin kaldığı ev ve çadırlara ateş açtığı aktarıldı. Han Yunus kentinin kuzeydoğusuna sis bombaları atıldığı ve kent merkezine hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son saldırılara ilişkin can kaybı veya yaralı sayısına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

İsrail basınının, İsrail ordusunun kısmi çekilmesinin başladığını duyurmasının ardından ilk görüntüler yayınlandı.

İsrail Basını 'Ordu Gazze'den Çekiliyor' Diye Duyurdu, İlk Görüntüleri Yayınladı Ama... Ateşkes Gölgesinde Katliama Devam - Resim : 1
İsrail ordusunun çekildiği anların görüntüsü yayınlandı


Times of Israel'in aktardığı görüntülerde, 188. Zırhlı Tugay'ın tanklarının ve zırhlı araçlarının Gazze Şeridi'nden ayrıldığı görüldü.

İsrail Basını 'Ordu Gazze'den Çekiliyor' Diye Duyurdu, İlk Görüntüleri Yayınladı Ama... Ateşkes Gölgesinde Katliama Devam - Resim : 2
İsrail ordusunun çekildiği anların görüntüsü yayınlandı

Ateşkes de Durdurmadı... İsrail'den Gazze'ye BombardımanAteşkes de Durdurmadı... İsrail'den Gazze'ye BombardımanDünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Gazze İçin Görev Gücünde Yer Alacağız'Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Gazze İçin Görev Gücünde Yer Alacağız'Siyaset

İsrail Hükümeti de Onayladı! İşte Gazze'de Ateşkesin Ayrıntıları...İsrail Hükümeti de Onayladı! İşte Gazze'de Ateşkesin Ayrıntıları...Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Hamas Açıkladı: Savaş Bugün Bitti, Kalıcı Ateşkes Başladı Hamas Açıkladı...'Savaş Bitti, Kalıcı Ateşkes Başladı'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
İsrail Hükümeti de Onayladı! İşte Gazze'de Ateşkesin Ayrıntıları... İsrail Hükümeti de Onayladı! İşte Gazze'de Ateşkesin Ayrıntıları...
Bakanlık Resmen Duyurdu: Yüzlerce Personel Alınacak! İşte Başvuru Şartları Bakanlık Duyurdu! Yüzlerce Personel Alınacak
Dursun Özbek’ten Beklenmedik Okan Buruk Kararı: Takımda Fırtınalar Kopacak! Yeni Zam Krizi Yolda Takımda Fırtınalar Kopacak! Yeni Zam Krizi
İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! Filistinli Çocuklar Yaralandı İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! Filistinli Çocuklar Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü
Kiralık Evde Her Şey Sil Baştan! Artık Zorunlu, Bu Belge Yoksa Ceza Yağacak Kiralık Evde Yeni Dönem! Ceza Yağacak
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Gözaltına Alındı Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem Gözaltına Alındı