Schengen'de Yeni Dönem Yarın Başlıyor: Vize Alsanız da Fark Etmiyor! Artık Giriş-Çıkışlar Böyle Olacak

Avrupa Birliği, Schengen Bölgesi’ne girişte “giriş-çıkış sistemi” adı verilen yeni bir dijital uygulamayı başlatıyor. Artık vizeye ihtiyaç duysun ya da duymasın, Schengen ülkelerine girişte kişisel bilgiler kaydedilecek, yüz fotoğrafı ve parmak izi alınacak.

Avrupa Birliği (AB), Schengen Bölgesi’ne girişlerde güvenlik ve veri takibini artırmayı amaçlayan “Giriş-Çıkış Sistemi” (EES) uygulamasını devreye alıyor.

Yarın itibarıyla yürürlüğe girecek sistem, İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç olmak üzere tüm AB ülkeleri ile İsviçre, İzlanda, Liechtenstein ve Norveç’e giriş yapan üçüncü ülke vatandaşlarını kapsayacak.

YÜZ FOTOĞRAFI VE PARMAK İZİ ALINACAK

EES kapsamında Schengen Bölgesi’ne ilk kez giriş yapan yolcular, pasaport kontrolünde kişisel bilgi verecek, yüz fotoğrafı çekilecek ve parmak izi alınacak. Bu veriler AB veri tabanında dijital olarak depolanacak. Daha sonraki girişlerde ise sistem sadece biyometrik kimlik doğrulaması yapacak. Teknik altyapının uygun olduğu noktalarda, biyometrik pasaport sahipleri self-servis geçiş sistemini kullanarak daha hızlı giriş yapabilecek.

Vize aşamasında parmak izi veren kısa süreli vize sahiplerinin yalnızca fotoğrafı kaydedilecek. Ancak vizesiz giriş hakkına sahip kişiler için hem yüz hem de parmak izi bilgileri alınacak. 12 yaş altındaki çocuklardan parmak izi alınmayacak.

GİRİŞ REDDİ VE AŞIMLAR SİSTEME KAYDEDİLECEK

Yeni sistem, izin verilen kalış süresinin aşılması veya giriş reddi durumlarında da devreye girecek. EES, kişinin bilgilerini otomatik olarak kaydederek gelecekteki vize başvurularında ya da giriş denemelerinde belirleyici rol oynayacak. Zamanla pasaport damgalarının da kaldırılması hedefleniyor.

Vizesiz giriş hakkına sahip kişiler için hem yüz hem de parmak izi bilgileri alınacak.

KİMLER MUAF OLACAK?

AB ülkelerinde veya EES sistemine dahil ülkelerde oturum hakkı bulunanlar ile uzun süreli vize sahipleri, uygulamadan muaf tutulacak.

SİSTEM 2026'DA TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

EES sistemi, 10 Nisan 2026 itibarıyla tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Avrupa Birliği, aynı yılın sonunda bir diğer dijital sistem olan Avrupa Seyahat Bilgi ve İzin Sistemi (ETIAS)’i de devreye sokmayı planlıyor. Bu iki sistemle birlikte, AB sınır güvenliğinin dijitalleşme sürecinde önemli bir adım atılmış olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Schengen vizesi Avrupa Birliği
