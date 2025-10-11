Gar Katliamının Ardından 10 Yıl... Kamu Görevlileri Yargılanmadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terör örgütü IŞİD’in Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’nde düzenlediği bombalı saldırının üzerinden 10 yıl geçti. 104 kişinin hayatını kaybettiği, 500 vatandaşın yaralandığı gar katliamına ilişkin soruşturma ise yaklaşık 8 ay sonra tamamlandı, 36 kişi hakkında dava açıldı. 10 sanık tutuklu olarak yargılanırken, davanın 16 sanığı ise hala yakalanamadı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 21 kişilik canlı bomba listesi hazırladığı ise yıllar sonra ortaya çıktı.

Nefes gazetesinden Mahir Bağış'ın haberine göre; terör saldırısına ilişkin 10 yıl boyunca süren davalarda, mağdur avukatlarının, ihmali olduğunu belirttiği kamu görevlileri sanık sandalyesine oturmadı, haklarında hiçbir adli veya idari soruşturma yürütülmedi. Ankara 12. İdare Mahkemesi, idarenin hizmet kusuru bulunduğuna dair kararlar verdi. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri “Önlenebilir bir eylemdi” dedi.

'İNSANLIĞA KARŞI SUÇ'TAN BERAAT

Katliama ilişkin davada 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Ayrıca Türkiye hukuk tarihinde ilk kez ‘insanlığa karşı suçtan’ hakkında iddianame hazırlanan sanık Erman Ekici bu suçtan beraat etmişti. 5 sanığın da Suriye’de olduğu tespit edildi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, firari sanıkları Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı’na sordu. En son Ahmed Şara ile yapılan Katar Zirvesi’ni anımsatan Kılıç, “Gar Katliamının Suriye’de bulunan firari sanıklarını bu ülkenin devlet başkanından istediniz mi?” sorusunu yöneltti.

10 Ekim Barış Derneği Eş Başkanı Mehtap Sakinci, yapılan anma töreninde “104 insana adalet gelmeden barış tesis edilemez. 10 yıldır soluduğumuz hava ciğerlerimizi yakıyor” diy4

Kaynak: Nefes Gazetesi