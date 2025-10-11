Nobel’de Skandal ‘Bahis’ İddiası! Saatler Önce Olanlar Şaşkına Çevirdi, Kazanan İsim Sızdı mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bu yıl Nobel Barış Ödülü, Venezuela’da muhalefetin önde gelen isimlerinden Maria Corina Machado’ya verildi. Ödülün sahibi açıklanmadan saatler önce bahis piyasasında değişim yaşandı.

BAHİS ORANLARINDA ANİ SIÇRAMA

Polymarket verilerine göre, Norveç saatiyle gece yarısını takiben Machado’nun kazanma ihtimali yüzde 3,75 seviyesindeyken, yalnızca iki saat içinde bu oran yüzde 72,8’e fırladı.

Aynı dönemde, uzun süredir favori olarak gösterilen isimler Rus muhalif Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya ve eski ABD Başkanı Donald Trump gibi adayların oranları sert biçimde geriledi. Bu değişim, bazı kullanıcıların on binlerce dolar kazanç elde etmesiyle sonuçlandı.

Ödül Maria Corina Machado’ya verildi

65 BİN DOLAR KAZANDI

Norveçli finans gazetesi Finansavisen, sadece bir kullanıcının yaklaşık 65 bin dolar (yaklaşık 2,7 milyon TL) kazandığını, başka bir kazananın ise hesabını bahis yapılan gün açtığını yazdı.

"ÇOK CİDDİ BİR DURUM"

Nobel Enstitüsü Direktörü Kristian Berg Harpviken, Bloomberg’e yaptığı açıklamada yaşananları “son derece ciddi” olarak değerlendirdi.

Norveçli yetkililer, şüpheli bahis işlemlerine dair resmi bir soruşturma başlatıldığını doğruladı.

