Ankara’da Konser Harcamaları Krizi Büyüyor! Soruşturma İzni Talebi Sonrası Mansur Yavaş’tan İlk Açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki konserlere ilişkin ‘yolsuzluk’ soruşturmasında Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti. Yavaş’tan ilk açıklama geldi. Gerekçe görmeden bir şey söyleyemeyeceğini belirten Yavaş, bugün açıklama yapacağını belirtti.

Son Güncelleme:
Ankara’da Konser Harcamaları Krizi Büyüyor! Soruşturma İzni Talebi Sonrası Mansur Yavaş’tan İlk Açıklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 2021-2024 yılları arasında yaptığı konser harcamalarına ilişkin ‘yolsuzluk’ soruşturması açılmıştı. Soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 14 kişi hakkında, "nitelikli zimmet" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31,5 yıla, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Ankara’da Konser Harcamaları Krizi Büyüyor! Soruşturma İzni Talebi Sonrası Mansur Yavaş’tan İlk Açıklama - Resim : 1
Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni talebi

SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLMİŞTİ

Soruşturma dün yeni bir gelişme daha yaşanmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevinin ihmali" suçlarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni vermesini istemişti.

Ankara’da Konser Harcamaları Krizi Büyüyor! Soruşturma İzni Talebi Sonrası Mansur Yavaş’tan İlk Açıklama - Resim : 2
Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi

YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu talep sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi. Nefes gazetesi yazası Aytunç Erkin'e konuşan Mansur Yavaş “Gerekçesini görmeden bir şey diyemiyorum. Yarın açıklama yapacağım" dedi.

Mansur Yavaş İçin Soruşturma İzni TalebiMansur Yavaş İçin Soruşturma İzni TalebiSiyaset

ABB Konser İddianamesi Tamamlandı! İşte Kritik DetaylarABB Konser İddianamesi Tamamlandı! İşte Kritik DetaylarGüncel

Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'Siyaset

Kaynak: Nefes gazetesi

Etiketler
Ankara Konser Mansur Yavaş Soruşturma
Son Güncelleme:
Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda İl İçin Uyarı! Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda İl İçin Uyarı
Sakatlığıyla Yürekleri Ağızlara Getirmişti! Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü: Montella Bayram Edecek Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü
Jiletli Taşkınlık Kanlı Bitmişti! 3 Kişi Tutuklandı Jiletli Taşkınlık Kanlı Bitmişti! 3 Kişi Tutuklandı
'Doğal' Diye İçiliyor! Uzmandan Şok Uyarı! Kanser Riski Var 'Doğal' Diye İçiliyor! Uzmandan Şok Uyarı! Kanser Riski Var
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var: En Az 19 Kişi Kayıp ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var... 19 Kişi Kayıp
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Ticaret Savaşı Kızışıyor! Trump’tan Çin’e Dev Vergi Darbesi Trump’tan Çin’e Dev Vergi Darbesi
Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda İl İçin Uyarı! Çok Kuvvetli Olacak Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda İl İçin Uyarı
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?