Ankara’da Konser Harcamaları Krizi Büyüyor! Soruşturma İzni Talebi Sonrası Mansur Yavaş’tan İlk Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 2021-2024 yılları arasında yaptığı konser harcamalarına ilişkin ‘yolsuzluk’ soruşturması açılmıştı. Soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 14 kişi hakkında, "nitelikli zimmet" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31,5 yıla, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni talebi

SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLMİŞTİ

Soruşturma dün yeni bir gelişme daha yaşanmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevinin ihmali" suçlarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni vermesini istemişti.

Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi

YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu talep sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi. Nefes gazetesi yazası Aytunç Erkin'e konuşan Mansur Yavaş “Gerekçesini görmeden bir şey diyemiyorum. Yarın açıklama yapacağım" dedi.

Kaynak: Nefes gazetesi