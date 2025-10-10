Jiletli Taşkınlık Kanlı Bitmişti! 3 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde 7 Ekim akşamı meydana gelen olayda, elinde jiletle çevresindekilere rahatsızlık veren Özgür Şahin (46), yaşanan arbedede tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay, saat 22.00 sıralarında Derince Caddesi’nde yaşandı. Şahin’in taşkınlık yaptığı sırada 34 KAF 502 plakalı bir arazi aracına yönelmesi üzerine, araçtan inen G.K. ve İ.S. ile arasında tartışma çıktı. Arbede sırasında tabanca ateş aldı ve Şahin ağır yaralandı. Kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kısa sürede olaya karıştığı belirlenen G.K. ve İ.S.’yi gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten ekipler, daha sonra S.Ö. ve Ü.Ö. isimli iki kişiyi daha yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K., İ.S. ve S.Ö. tutuklanırken, Ü.Ö. adli kontrol şartıyla ev hapsine alındı.

Kaynak: DHA