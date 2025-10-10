Mansur Yavaş İçin Soruşturma İzni Talebi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki (ABB) konser yolsuzluğu davasında kritik bir adım atıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e göre ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu için başsavcılık harekete geçti.

Buna göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma açmak için izin istedi. Soruşturma açma izni için gerekçe olarak Yavaş ve Uzunoğlu'nun bahse konu yolsuzluk iddialarından sorumlu olduğu ve görevlerini kötüye kullandıkları gösterildi.

DAVA HAKKINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mülkiye Müfettişliği tevdii raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 32 konser hizmet alımı sürecinde kamu zararına yol açıldığı belirlendi. Raporlarda, belediyenin bu süreçte 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında zarara uğratıldığı tespiti yer aldı.

Soruşturma çerçevesinde 23 Eylül’de aralarında eski belediye yöneticileri ve bazı şirket temsilcilerinin de bulunduğu 14 kişi, 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Merkezi