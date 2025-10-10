Mansur Yavaş İçin Soruşturma İzni Talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB’deki konser yolsuzluğu soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni talep etti.

Son Güncelleme:
Mansur Yavaş İçin Soruşturma İzni Talebi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki (ABB) konser yolsuzluğu davasında kritik bir adım atıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e göre ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu için başsavcılık harekete geçti.

Buna göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma açmak için izin istedi. Soruşturma açma izni için gerekçe olarak Yavaş ve Uzunoğlu'nun bahse konu yolsuzluk iddialarından sorumlu olduğu ve görevlerini kötüye kullandıkları gösterildi.

DAVA HAKKINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mülkiye Müfettişliği tevdii raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 32 konser hizmet alımı sürecinde kamu zararına yol açıldığı belirlendi. Raporlarda, belediyenin bu süreçte 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında zarara uğratıldığı tespiti yer aldı.

Soruşturma çerçevesinde 23 Eylül’de aralarında eski belediye yöneticileri ve bazı şirket temsilcilerinin de bulunduğu 14 kişi, 'görevi kötüye kullanma' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABB Konser İddianamesi Tamamlandı! İşte Kritik DetaylarABB Konser İddianamesi Tamamlandı! İşte Kritik DetaylarGüncel

ABB'den Flaş 'Melek Mosso' Kararı: İptal EttilerABB'den Flaş 'Melek Mosso' Kararı: İptal EttilerKültür - Sanat

Mansur Yavaş, 'Konser' İddialarına Açıklık GetirdiMansur Yavaş, 'Konser' İddialarına Açıklık GetirdiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mansur Yavaş
Son Güncelleme:
Ve Süper Lig Devinin Yeni Teknik Direktörü Erol Bulut! 2 Yıllık Anlaştı: Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig Devine 2 Yıllık İmzayı Attı
'Milli Park ve Vakıf' Düzenlenmeleri TBMM Başkanlığı'nda 'Milli Park ve Vakıf' Düzenlenmeleri TBMM'de
AKP'nin İtirazı Sonrası Bayrampaşa Seçimleri İptal AKP'nin İtirazı Sonrası Bayrampaşa Seçimleri İptal
Çeyiz Takımlarının Vazgeçilmeziydi: Türkiye'nin Dev Mobilya Markası Konkordato İlan Etti Türkiye'nin Dev Mobilya Markası Konkordato İlan Etti
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
AKP'nin İtirazı Sonrası Bayrampaşa Seçimleri İptal AKP'nin İtirazı Sonrası Bayrampaşa Seçimleri İptal
Bu Uygulamayı İndirenler Dikkat! Banka Hesaplarını Boşaltıyorlar Bu Uygulamayı İndirenler Dikkat! Banka Hesaplarını Boşaltıyorlar
Güllü'nün Otopsisinde Dikkat Çeken Detay: 'DNA' Gerçeği Ortaya Çıktı 'DNA' Gerçeği Ortaya Çıktı