AKP'nin İtirazı Sonrası Bayrampaşa Seçimleri İptal

AKP'nin "Seçimde usulsüzlük yapıldı" itirazı üzerine CHP'li üyenin kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili Seçimleri iptal edildi. Mahkeme, seçimler için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Son Güncelleme:
AKP'nin İtirazı Sonrası Bayrampaşa Seçimleri İptal
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yapılan Başkan Vekilliği seçimi, AKP'nin "Seçimde usulsüzlük yapıldı" iddiasıyla yaptığı itirazın arkasından iptal edildi. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

AKP'nin oylarının hukuksuz olarak geçersiz sayıldığı iddiasının kabul edilmesi sonrası Başkan Vekilliği seçimi tekrarlanacak. Diğer yandan mahkemenin açıkladığı kararda; mevcut seçimi yöneten Meclis Başkan Vekili aynı zamanda Belediye Başkan Vekili adayı İbrahim Kahraman’ın seçimi yönetemeyeceği belirtildi.

AKP'nin İtirazı Sonrası Bayrampaşa Seçimleri İptal - Resim : 1
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçilen, CHP'nin adayı İbrahim Kahraman

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun 16 Eylül 2025'te tutuklanmış, 17 Eylül 2025'te ise görevden uzaklaştırılmıştı. Mutlu'nun yerine Başkan Vekilinin Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden belirlenmesi yönünde karar alınmıştı.

21 Eylül'de yapılan Başkan Vekilliği seçiminde ilk dört turda AKP ve CHP'li adaylar arasındaki eşitlik bozulamamıştı. Dört turun sonunda CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AKP’nin adayı İbrahim Akın arasından Başkan Vekili seçimi için kura çekimi yapıldı.

AKP'nin İtirazı Sonrası Bayrampaşa Seçimleri İptal - Resim : 2
Seçimde usulsüzlük yapıldığını iddia eden AKP'nin adayı İbrahim Akın

Kura çekimi neticesinde CHP'nin adayı İbrahim Kahraman Başkan Vekili olmaya hak kazandı. Kura çekiminin ardından AKP, süreci mahkemeye taşımıştı.

7 Belediye Başkanı Daha AKP'ye Geçti7 Belediye Başkanı Daha AKP'ye GeçtiSiyaset
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun'Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun'Siyaset
AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha AyrıldıAKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha AyrıldıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Bayrampaşa Bayrampaşa Belediyesi Seçim
Son Güncelleme:
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
'Milli Park ve Vakıf' Düzenlenmeleri TBMM Başkanlığı'nda 'Milli Park ve Vakıf' Düzenlenmeleri TBMM'de
Fenerbahçe’de Aynısını Yaptı Mı? Yıldız Futbolcu Jose Mourinho’yu İfşaladı! Her Gece… Yıldız Futbolcudan Olay Mourinho İfşası
AKP'den 'Gazze Görev Gücü' Açıklaması: 'Her Türlü Tezkere ve Talebi Destekleyeceğiz' 'Her Türlü Tezkere ve Talebi Destekleyeceğiz'
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme! Tutuklu Sanık Kalmadı Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme
Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla Bildirilecek Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla Bildirilecek