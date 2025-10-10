AKP'nin İtirazı Sonrası Bayrampaşa Seçimleri İptal

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yapılan Başkan Vekilliği seçimi, AKP'nin "Seçimde usulsüzlük yapıldı" iddiasıyla yaptığı itirazın arkasından iptal edildi. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

AKP'nin oylarının hukuksuz olarak geçersiz sayıldığı iddiasının kabul edilmesi sonrası Başkan Vekilliği seçimi tekrarlanacak. Diğer yandan mahkemenin açıkladığı kararda; mevcut seçimi yöneten Meclis Başkan Vekili aynı zamanda Belediye Başkan Vekili adayı İbrahim Kahraman’ın seçimi yönetemeyeceği belirtildi.

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçilen, CHP'nin adayı İbrahim Kahraman

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun 16 Eylül 2025'te tutuklanmış, 17 Eylül 2025'te ise görevden uzaklaştırılmıştı. Mutlu'nun yerine Başkan Vekilinin Bayrampaşa Belediye Meclisi'nden belirlenmesi yönünde karar alınmıştı.

21 Eylül'de yapılan Başkan Vekilliği seçiminde ilk dört turda AKP ve CHP'li adaylar arasındaki eşitlik bozulamamıştı. Dört turun sonunda CHP’nin adayı İbrahim Kahraman ile AKP’nin adayı İbrahim Akın arasından Başkan Vekili seçimi için kura çekimi yapıldı.

Seçimde usulsüzlük yapıldığını iddia eden AKP'nin adayı İbrahim Akın

Kura çekimi neticesinde CHP'nin adayı İbrahim Kahraman Başkan Vekili olmaya hak kazandı. Kura çekiminin ardından AKP, süreci mahkemeye taşımıştı.

Kaynak: Haber Merkezi